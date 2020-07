Riaperti piscina, spogliatoi e palazzetto: il Centro sportivo "Al Bione" torna pienamente fruibile

Piscina e spogliatoi fruibili dal pubblico: si completa così la riapertura del Centro sportivo "Al Bione", avvenuta a tappe dopo l'emergenza Covid-19. A comunicarlo il Comune di Lecco, attraverso l'assessore allo Sport Roberto Nigriello, e Paolo Mele, amministratore delegato della società In Sport che gestisce la struttura.

Le prime riaperture, parziali, al Bione avevano riguardato i campi e le strutture esterne, quindi la palestra. Dal 20 Luglio, in sicurezza per il personale e per gli utenti, saranno disponibili agli sportivi e a tutti i cittadini la piscina e gli spogliatoi: nelle ultime settimane sono state ultimate le operazioni di sanificazione e di adeguamento a tutte le norme e ai protocolli previsti e i lavori di ammodernamento della struttura. Nel periodo estivo proseguiranno le manutenzioni.

Contestualmente riapre al pubblico anche il palazzetto dello sport: in questo modo il Centro sportivo comunale ritorna a essere a disposizione a pieno regime per gli utenti e per i cittadini.

Sul sito internet www.insportsrl.it/lecco e sulla pagina Facebook In Sport Lecco verranno pubblicati puntualmente e progressivamente tutti gli aggiornamenti riguardanti gli orari di apertura.