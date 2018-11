L'offerta per il Black Friday: "prenota il tuo funerale con lo sconto del 20%"

Oggi non è un buon giorno per morire, ma senza dubbio per prenotare le proprie esequie. Almeno secondo l'Outlet del funerale, un'agenzia funebre di Cologno Monzese che ha - in maniera molto originale - deciso di festeggiare il "Black Friday" in questo venerdì 2 novembre.

Nello showroom di via Siviglia a Cologno oggi sarà possibile acquistare il funerale pacchetto elegante con uno sconto del 20%, pagando 1.999 euro per un servizio che in realtà costerebbe 2.499. E non c'è da avere paura, né fretta. Perché - si legge sul volantino dell'offerta - «acquisti oggi il tuo funerale scontato e muori quando vuoi». Grande ironia, dunque, ma anche fiuto nell'esplorare piani di marketing di solito sconosciuti a queste attività.

«Ovviamente è possibile acquistare preventivamente il pacchetto, non c'è bisogno di morire per forza venerdì 23 novembre - scherza Rossella Dell'Oca, direttore tecnico della società - E non a caso sulla grafica realizzata per promuovere il Black Friday compare una frase sarcastica che allontana ogni dubbio. Anche noi, come tutte le grandi aziende, abbiamo deciso di applicare una tariffazione speciale per la clientela che acquisterà il funerale pacchetto elegante nella giornata di venerdì. Il settore funebre, spesso fermo a mezzo secolo fa, deve rimanere al passo con i tempi. Noi - ha concluso - proviamo ad anticiparli».