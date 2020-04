«Onorevole Giorgetti, le sue parole sono orribili. Io sono un miracolato»: il dott. Blaseotto scrive al vicesegretario

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Signor onorevole, sono Daniele Blaseotto un medico di medicina generale che svolge la sua attività a Lecco da circa 30 anni.

L'ho appena scampata dal Covid-19 dopo una settimana a casa e ben 22 giorni di cui 10 molto critici di ricovero all'ospedale. Penso di essere un miracolato.

Ho visto lunedì sera a Report l'intervista che lei ha rilasciato lo scorso anno sui medici di medicina generale.

Le sue parole sono terribili, da brivido!

Non sapendo come raggiungeria ho scelto l’unico strumento che mi è possibile in questo periodo ancora di quarantena: una lettera aperta che darò a chi potrà diffonderia.

Tra un po’ tornerò in trincea, perché il campo di lavoro dei medici di medicina generale, contrariamente alle sue terribili parole, è la trincea e sarà ancora più dura di quanto non lo sia stato finora.

Le sue parole sono sciaccanti e se questo è il pensiero di una persona che dovrebbe avere delle responsabilità politiche, quindi occuparsi anche dei bisogni della gente, è ulteriormente chiaro che la catastrofe successa in Lombardia, e non ancora finita, non può essere attribuita a un nefasto destino.

Ci sono pesanti responsabilità e tanti responsabili che dovranno rendere conto del loro operato.

Le sue parole evidenziano due cose: la prima è che fel non conosce il mondo dei medici di medicina generale, quello che lei dice che è finito, perché più nessuno va dat medico di medicina generale. Forse conosce, come dice, solo il mondo del collega del suo piccolo paesello (chissà se anche lui la penserà così).

La seconda cosa è che nel suo pensiero le sfugge il concetto di “umanità” e quindi il servizio all'uomo e per l'uomo di cui sì occupa la medicina generale. Ci sì è dimenticati dell'uomo, delle sue fragilità, delle sue sofferenze. Vada ad incontrare i medici di medicina generale, trascorra un po’ del suo tempo nelle sale d'aspetto degli ambulatori, parli con i pazienti che hanno più di 50 anni, che sono la più parte e vedrà che la realtà che lei ha in testa e che racconta è tutt'altra cosa.

Se non si parte dall'uomo le analisi che lei fa non servono a nulla.

Le differenziazioni politiche devono servire a migliorare il servizio all'uomo non a rimarcare le proprie convinzioni, che, nel suo caso, sono tragicamente sbagliate.

Mi auguro che si sarò accorto dell'errore che ha commesso, rinneghi tutto quanto ha affermato e per le responsabilità che ha si metta al servizio per migliorare la medicina generale, per aiutarci a fare meglio il nostro lavoro in una nuova trincea che nel futuro sarà ancora più dura della precedente.

E se non fosse ancora del tutto convinto, pensi ai tanti medici di medicina generale ammalati, a quelli morti, al personale sanitario, a tutti quei pazienti che se ci fosse stata una medicina generale più efficiente, avrebbero avuto più possibilità di salvarsi.

Cordialmente,

Dr. Daniele Blaseotto medico di medicina generale

8 aprile 2020