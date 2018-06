Cinepanettone 2018, Boldi e De Sica girano sul Lago di Como

L'implacabile cinepanettone, uno di quei fenomeni italiani tutti da comprendere, arriva sul Lago di Como. Da settimane giravano voci sul fatto che la produzione stesse cercando comparse in città. Da ieri, infatti, Massimo Boldi e Christian De Sica sono a Como, base delle riprese Tavernola e il battello Milano. Anche nel mese di luglio i due attori, impegnati alla realizzazione della pellicola del clamoroso ritorno in coppia dopo il divorzio artistico del 2005, saranno nuovamente su Lario per altri ciak. Il film, la cui uscita nelle sale è prevista per Natale 2018, si intitolerà, inevitabilmente e ruffianemente, "Amici come prima". Quando c'è da fare cassetta, si possono anche dimenticare i furiosi litigi e le lunghe polemiche del passato. Al botteghino di Babbo Natale l'ardua sentenza sul celebre duo che ancora fa della comicità demenziale" il suo eterno cavallo di battaglia.