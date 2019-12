Varenna: la giovane Eleonora Bordoli premiata con la borsa di studio al merito scolastico

Giovedì sera, in apertura dei lavori del Consiglio Comunale, l'Amministrazione varennese ha conferito a Eleonora Bordoli, classe 1994, la borsa di studio al merito scolastico. La giovane varennese, infatti, ha conseguito entro l'anno accademico 2018-2019 la Laurea Magistrale in Comunicazione d'Impresa con il risultato di 110 e lode.

«Motivo d'orgoglio per tutta Varenna»

Il sindaco Mauro Manzoni ha espresso simbolicamente a Eleonora i complimenti, per il presente, e gli auguri, per il futuro, di tutta la comunità varennese: «Ci complimentiamo con te, perché l’eccellente risultato che tu hai raggiunto non è solo una soddisfazione personale e della tua famiglia, ma è motivo di orgoglio per tutta la nostra piccola comunità varennese».

«L’augurio di cuore che ti faccio questa sera è di continuare a prenderti cura delle “radici”: cioè di continuare a coltivare la passione per lo studio, l’approfondimento e la ricerca. Saranno questi tre aspetti che daranno sapore alla tua vita, ai tuoi incontri, alle tue vicissitudini».

