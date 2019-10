Borse di studio a diciannove giovani meritevoli: il riconoscimento di Rodacciai

Diciannove giovani meritevoli, studenti di scuole superiori e università, figli dei dipendenti Rodacciai sono stati premiati con borse di studio aziendali nel corso di una cerimonia presso la Onlus Noi Genitori Onlus di Erba.

La consegna delle borse di studio, di importo variabile tra i 620 e i 900 euro lordi in base ai risultati scolastici, di un libro e di un cadeau dolciario prodotto dall’associazione è stata anche l’occasione per suggellare la collaborazione con l’associazione Noi Genitori di Erba che presta la propria opera nel delicato mondo delle disabilità.

La struttura, gestita con sapienza e lungimiranza, fornisce la possibilità di utilizzare alcuni servizi utili per la comunità quali il biscottificio e la stamperia, ambienti nei quali imparano e collaborano giovani diversamente abili. Rodacciai si avvale con soddisfazione di entrambi i servizi.

«Ha per noi un profondo significato svolgere la nostra ormai usuale manifestazione in favore degli studenti, figli dei nostri dipendenti, che hanno raggiunto importanti risultati scolastici e universitari, in un ambito dedicato all’aiuto della risorsa diversamente abile - afferma Mauro Califano, HR di Rodacciai - La conoscenza diretta di due mondi che hanno molte caratteristiche e tante virtù che vanno ad intersecarsi, in quanto necessario patrimonio del nostro bagaglio di conoscenze di cittadini, diventa un importante elemento di riflessione e di condivisione: uno spunto per creare una società migliore».

L’importanza della collaborazione è al centro anche della visione di Emanuela Lamperti, operatrice dell’Area Responsabilità Sociale di Noi Genitori Onlus: «Per ‘Noi Genitori Onlus’ il rapporto con Rodacciai è un’ottima e preziosa occasione di inclusione sociale per le persone con disabilità delle quali ci prendiamo cura. Questa relazione negli anni si è concretizzata attraverso eventi solidali, durante i quali abbiamo avuto l’occasione di entrare in azienda e proporre ai dipendenti i nostri prodotti e far conoscere la nostra realtà. Questa relazione è un modo con cui no profit e impresa promuovono insieme una cultura del rispetto delle differenze e della responsabilità sociale a vantaggio di tutta la comunità».

L'elenco dei premiati

Stabilimento Di Bosisio Parini

Savelli Gaia Rifici Valentina Viganò Carlo Ferriolo Claudia Colombo Nicole Comberiati Marina Bianco Maria Mauri Manuel Ferrara Erik Pescantini Federica Manzoni Melissa Proserpio Valentina Biffi Giulia Biffi Chiara Mason Simone Canali Mattia

Stabilimento Di Sirone

Mambretti Alessia Masullo Marta Scialò Carlotta

Gallery