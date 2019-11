Asfaltatura al "Bione", caos traffico nell'ora di punta. Boscagli elenca i tre fattori critici per la viabilità

Un gran polverone si è alzato nella mattinata di giovedì 28 a causa dei lavori al fondo stradale che hanno immobilizzato il traffico in entrata e uscita da Lecco nella zona di Rivabella, a ridosso del centro sportivo "Al Bione". A lamentarsene è stato anche Luca Caremi, assessore alla polizia locale e sicurezza di Calolziocorte, rimasto imbottigliato nel traffico per un'ora e mezzo.

Sciopero in arrivo: stoppata l'asfaltatura

Chiaramente l'eco si è allungato fino a Lecco. Il consigliere di minoranza Filippo Boscagli ha così commentato: «Quando i lavori non sono la risposta al traffico ma una delle principali cause, diventa evidente come i peggiori problemi di Lecco siano la sua conformazione fisica (tra lago e monti con 3 torrenti); il suo sviluppo urbano (divisa in due dalla ferrovia e cresciuta dagli anni 70 con le chiusure dei capannoni e ad oggi senza veri piani emergenziali del traffico); la sua Amministrazione».

Visto lo sciopero generale di venerdì 29 novembre, i lavori di asfaltatura previsti anche per la mattinata di domani saranno sospesi.