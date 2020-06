A Brivio vietato bere alcolici in strada e nei parchi dalle 19 alle 7. Multe fino a 3.000 euro

A Brivio giro di vite contro la movida e soprattutto contro l'eccessivo consumo di alcolici da parte dei giovani. Il sindaco Federico Airoldi ha infatti firmato un'ordinanza con la quale vieta l'asporto e quindi il consumo in strada o nei parchi pubblici di bevande alcoliche dalle ore 19 di sera alle 7 del mattino. Si potranno sorseggiare birre, cocktail e simili solo all'interno dei locali. Previste per i trasgressori sanzioni molto salate che oscillano dai 400 ai 3.000 Euro. L'Amministrazione comunale ha inoltre annunciato il potenziamento dei controlli, anche con addetti in borghese.

«A seguito di alcuni spiacevoli episodi avvenuti nei giorni scorsi, che hanno visto coinvolti gruppi di ragazzi non residenti a Brivio, ho deciso di adottare una serie di provvedimenti volti a tutelare la cittadinanza e il decoro del nostro comune - ha spiegato il sindaco Federico Airoldi rivolgendosi alla popolazione dalla propria pagina Facebook - Ho chiesto alle autorità competenti di svolgere una serie di controlli serali e notturni impiegando anche personale in abiti civili, ed ho deciso di dare una stretta al consumo indiscriminato di alcolici da parte dei ragazzi. Chi pensa che passeggiare con la bottiglia di birra o di vino in mano, da bere a canna, per poi appoggiarla vuota sopra i cestini o sui davanzali delle finestre faccia tendenza, pagherà multe salate».

L'ordinanza n. 11 parla di uno "Stop alla vendita e al consumo di alcolici nelle strade e nei guardini pubblici e sanzioni severe" e prevede una serie di misure specifiche, in particolare: 1) Il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 19.00 alle ore 7.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi commerciali; 2) il divieto di consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi e giardini aperti al pubblico dalle ore 19.00 alle ore 7.00; 3) La consumazione potrà avvenire solo all'interno dei pubblici esercizi in sede fissa (bar, ristoranti) oppure all'esterno degli stessi e nelle aree in concessione esclusivamente con servizio al tavolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il primo cittadino conferma infine nel suo post: «Verranno elevate sanzioni da 400 a 3.000 euro a chiunque non rispetterà l'ordinanza».