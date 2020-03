Coronavirus, trend dei contagi in discesa. Brivio avvisa: «Non deve calare la tensione»

Un nuovo messaggio per far capire che si, il trend dei casi positivi al Coronavirus è in miglioramento, ma che no, non bisogna abbassare neanche minimamente il livello della tensione. E' il sunto del nuovo messaggio lanciato, in formato video, dal sindaco di Lecco Virginio Brivio attraverso i canali ufficiali del Comune di Lecco e rivolto a tutta la cittadinanza lecchese:

Il fine settimana e i primi giorni di quella nuova sono stati positivi, sono state rispettate le regole. Qualche timido rallenamento nella percentuale di diffusione del contagio non deve far calare il livello di tensione positiva e far cambiare i comportamenti positivi che stiamo avendo. Penso che la collaborazione tra istituzioni e gruppi di volontariato, che ringrazio, permette a queste realtà di mettersi a disposizione in un modo diverso rispetto a quello consueto, data la possibilità di contrarre il virus. Vi chiedo di confermare l'attenzione ai vostri comportamenti, uscendo di casa solo per i bisogni essenziali.