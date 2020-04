Buoni spesa: i Comuni di Valmadrera e Malgrate rendono note le modalità di erogazione

60.920,27 euro al Comune di Valmadrera, 23.183,74 euro al Comune di Malgrate. E' la cifra stanziata dal Governo centrale per i buoni spesa in favore dei due comuni lecchesi, rispettivamente quinto e ventitreesimo territorio più popoloso della provincia di Lecco.

Valmadrera: «Abbiate pazienza e fiducia»

"In attuazione dell’ Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020, il Comune di Valmadrera intende garantire, nei limiti del possibile e nel modo più immediato, il sostegno ai nuclei familiari economicamente più in difficoltà per la situazione determinatasi in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

In particolare l'ordinanza nasce dall'esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio.

La competenza in merito all'individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo è – dall'Ordinanza – attribuita all'Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune.

L’ufficio individua la platea dei beneficiari:

tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19;

tra quelli in stato di bisogno.

Alla luce delle ulteriori indicazioni espresse all'interno dell’ordinanza, il Comune di Valmadrera intende procedere come indicato nell'allegato "Criteri per la richiesta del buono spesa". Il numero di telefono dedicato 347 6584508 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.00

Prima di contattare l'operatore, si chiede gentilmente di leggere quanto indicato nell'allegato "Criteri per la richiesta del buono spesa".

Il servizio sarà attivo da venerdì 3 aprile.

«L'elenco dei commercianti coinvolti nell'iniziativa sarà pubblicato entro la serata del 3 aprile. Si chiede gentilmente a tutti i cittadini di avere pazienza e fiducia nei confronti degli operatori coinvolti in questo specifico servizio. La volontà dell’amministrazione comunale è quella di soddisfare tutte le richieste nel minor tempo possibile», fa sapere il Comune di Valmadrera".

Malgrate: modalità di adesione al buoni spesa

"Il Comune di Malgrate ha comunicato ai propri cittadini residenti che per fare la domanda per ottenere il “buono spesa” riservato ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid19 che si trovano in stato di bisogno, devono chiamare il numero telefonico 0341 2055216 a partire da giovedi 2 aprile dalle 9.30 alle 12.30.

A seguire tutti i giorni dal lunedì al venerdì sempre nella fascia oraria 9.30 – 12.30 fino al giorno 24 aprile p.v. Per chi desidera avere Informazioni più dettagliate, può anche consultare il sito istituzionale del comune o la pagina Facebook del Comune".

