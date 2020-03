In vendita 50 opere di Biffi per sostenere la raccolta fondi contro il Covid-19

Sensibilizzato sulla problematica dell'epidemia da Covid-19 è anche il Cai Lecco "Riccardo Cassin", che ha scelto di aderire alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione comunitaria del Lecchese a sostegno dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Lecco per i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, chiamati a far fronte all'emergenza Coronavirus.

Infatti 50copie dell'opera di pregio "Erna" dell'artista Bruno Biffi realizzate per la decima edizione di Monti Sorgenti, l'iniziativa culturale del Cai Lecco "Riccardo Cassin" che si tiene tradizionalmente nel mese di maggio e rimandata al prossimo anno proprio a causa dell'emergenza sanitaria, saranno in vendita "al miglior offerente" e il ricavato andrà interamente e direttamente a favore della raccolta fondi.

«Crediamo sia doveroso da parte della Sezione fare quanto in nostro potere per sostenere i presidi ospedalieri del territorio, che in questa drammatica situazione stanno mettendo in campo tutto l'impegno e la competenza possibili - commenta il presidente del CaiI Lecco "Riccardo Cassin", Alberto Pirovano - Questa iniziativa è però possibile solo grazie alla grande generosità del pittore e incisore Bruno Biffi che, in questa contingenza, ci ha dato la possibilità di utilizzare per la raccolta fondi opere di grande interesse artistico realizzate, a titolo gratuito, per Monti Sorgenti. Ora speriamo in altrettanta generosità da parte dei lecchesi, e in particolare degli appassionati di montagna, che potranno aggiudicarsi un'opera di grande interesse artistico dedicata, fra l'altro, a un luogo noto e amato come Erna».

Come partecipare all'asta

Gli interessati dovranno scrive al Cai Lecco "Riccardo Cassin" all'indirizzo segreteria@cai.lecco.it indicando la cifra offerta, partendo da una base minima di 100 euro. A chi effettuerà l'offerta più alta verrà assegnata la copia numero 1 e, a scalare, verranno attribuite le altre fino ad esaurimento dei 50 esemplari.

Saranno ritenute valide unicamente le offerte inviate fra il16 e il 21 marzo 2020. Gli aggiudicatari riceveranno una conferma da parte della Sezione. Per il successivo ritiro delle opere sarà necessario presentare copia dell'avvenuto bonifico, da effettuare direttamente a favore della Fondazione Comunitaria del Lecchese.

Per inviare la propria offerta:

segreteria@cai.lecco.it

Offerta minima euro 100

Saranno ritenute valide unicamente le offerte inviate fra il 16 e il 21 marzo 2020

Dati per il bonifico (solo dopo conferma di aggiudicazione dell’opera da parte del CAI Lecco)

Bonifico sul conto corrente intestato a Fondazione Comunitaria del Lecchese

presso Intesa San Paolo - IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

presso Banca della Valsassina - IBAN: IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: AIUTIAMOCI