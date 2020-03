Spesa a domicilio nel periodo dell'emergenza, ecco la lista dei negozi di Calolzio

Anche a Calolziocorte sono molti gli esercizi commmerciali che stanno svolgendo la consegna di soesa e prodotti a domicilio. Un numero aumentato giorno dopo giorno dopo i provvedimenti di emergenza decisi da Regione e Governo per arginare il coronavirus. Ecco le attività, il servizio che svolgono e il numero di riferimento. La lista è stata diffusa dal Comune di Calolzio che ha promosso l'iniziativa.

CENTRO CARNI CAVALLO, corso Dante 25 - 0341/642243 - 333/1274504 - 328/0949379 - 338/7948225 Consegna a domicilio.

ALIMENTARI VALSECCHIVIA, via XXIV Maggio 16 - 0341/641467 Consegna a domicilio

MACELLERIA VALSECCHIVIA, via XXIV Maggio 2 - 0341/641175 Consegna a domicilio

ALIMENTARI SCACCABAROZZIVIA, via Fratelli Calvi 2 - 0341/645087 Consegna a domicilio

PANIFICIO VALSECCHIVIA, via Montello 1 - 0341/645439 Consegna a domicilio

ALIMENTARI ANGHILERI, via Arciprete Salvi 4 - 0341/641318 Consegna a domicilio

PASTICCERIA CORTIVIA, via Fratelli Calvi 30 - 0341/641410 320/8994898 Consegna a domicilio

PASTICCERIA CRIS, corso Dante 21 - 0341/641480 e 333/2802742 Consegna a domicilio

GELATERIA C'ERA UNA VOLTA Corso Europa 15 - 339/3625857 Consegna a domicilio

ASILO PER CANI Via Mazzini, 11 - 371/3820155 Trasporto gratuito di animali da affezione per urgenze veterinarie per proprietari over 65

NON SOLO FIORI, corso Dante 19 - 393/0256498 Consegne gratuite sul territorio della Val San Martino

MI FIDO DI TE, Largo Garibaldi 2D - 393/4729701 Cibo e accessori per cani e gatti - Consegna a domicilio

CIP E CIOP, viale Marconi 1 - 339/1755861 - 339/1605618 Alimenti e accessori per animali da compagnia - consegna a domicilio

«L’Amministrazione di Calolziocorte ringrazia gli esercenti che hanno aderito all'iniziativa del Comune di prevedere la consegna della spesa a domicilio per tutto il periodo dell’emergenza - spiega il sindaco Marco Ghezzi - Speriamo che ciò possa aiutare soprattutto le persone che sono più fragili e preferiscono rimanere a casa. Insieme alla diffusione del manifesto con l'elenco dei negozi aderenti ricordo che a partire da lunedì l’Amministrazione, attraverso i volontari della Protezione Civile comunale, garantirà un servizio di consegna dei medicinali e della spesa alle persone anziane sole più fragili. Chi desiderasse avere informazioni per attivare il servizio potrà telefonare in Comune a un numero che comunicheremo al più presto. Si invitano ancora tutti quelli che non l’hanno ancora fatto - conclude Ghezzi - a scaricare l’applicazione Telegram, selezionando Comune di Calolziocorte/avvisi. In questo modo ai cittadini potranno essere inviate in tempo reale tutte le comunicazioni utili dal Comune».