Segnali di speranza: dimesso dall'ospedale l'arciprete di Calolzio

Una buona notizia nei giorni della battaglia contro il Coronavirus. Don Giancarlo Scarpellini è infatti rientrato a casa dopo due settimane di ricovero in ospedale e adesso sta bene. L'arciprete di Calolzio, alla guida della parrocchia di San Martino Vescovo, era stato soccorso in ambulanza nella serata di domenica 15 marzo dopo aver avvertito febbre alta e problemi respiratori. Grande la preoccupazione da parte dei fedeli calolziesi che da subito avevano espresso la loro vicinanza nei confronti del sacerdote anche tramite messaggi inviati ai suoi collaboratori e preghiere. E proprio don Giancarlo Scarpellini, 70 anni, ha scritto nei giorni scorsi un messaggio ad alcuni parrocchiani per dare loro la bella notizia, quella del suo rientro a casa. L'arciprete ha fatto loro sapere di stare bene. Ora dovrà rimanere in quarantena come prevede il protocollo sanitario, restando due settimane isolato da tutti. Solo dopo queste periodo di ulteriore attenzione e cure, don Giancarlo potrà rivedere i suoi parrocchiani che intanto si dicono davvero felici della bella notizia del suo rientro a casa.

