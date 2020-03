Un Iban per sostenere i Volontari del Soccorso di Calolzio

Un iban per sostenere i Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Anche in questi durissimi giorni di emergenza Covid-19 l'associazione di via Mazzini è impegnata più che mai a svolgere un importante servizio di pronto intervento e assistenza socio sanitaria nel territorio della valle San Martino e dell'Olginatese. Anche ai volontari servono materiali per la sicurezza e la sanificazione di attrezzature, spazi e materiali.

Chi volesse aiutarli può farlo effettuando una donazione tramite la seguenti coordinate bancarie:

Volontari del Soccorso di Calolziocorte

Banco BPM (Credito Bergamasco)

Filiale di Calolziocorte

Iban: IT26 C 05034 52710 00000000 2316

Intanto proprio nei giorni scorsi (vedi foto postata su FB dal volontario Antonio Rocchi) sono arrivati in sede alcool e disinfettanti donati da cittadini e aziende. «Dal punto di vista dei materiali di questo tipo abbiamo già ricevuto un aiuto significativo, e per questo ringraziamo i privati e le aziende che nei giorni scorsi hanno contribuito a farceli arrivare - commenta Roberto Carsana, presidente dei Volontari del Soccorso di Calolzio - Nel frattempo abbiamo attivato un Iban per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di altre attrezzature per le attività di soccorso, in particolare mascherine, tute, indumenti specifici, presidi. Ringrazio fin da ora chi ci sosterrà». Il messaggio di Carsana e degli altri soccorritori è più che mai: «Continuiamo a lottare insieme».

