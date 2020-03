Incendio a una canna fumaria, intervento dei Vigili del fuoco in serata a Calolzio

Sono dovuti intervenire in forze i Vigili del fuoco da Lecco per sedare l'incendio che ha interessato il sottotetto di un'abitazione a Calolziocorte. Il rogo si è verificato poco prima delle 20.30 di oggi, giovedì 26 marzo, in via Cesare Battisti, a poca distanza dall'incrocio con corso Europa sulla Lecco-Bergamo, nella frazione di Foppenico.

Ben quattro mezzi e una dozzina i pompieri che sono intervenuti riuscendo a sedare le fiamme e il fumo in meno di 40 minuti. Sul posto anche l'assessore alla Protezione civile di Calolziocorte Cristina Valsecchi. «Stando alle prime ricostruzioni sembra che le fiamme si siano propagate dalla parte alta della canna di un camino - racconta Cristina Valsecchi - interessando poi parte della tettoia dalla quale si vedeva uscire fumo. L'incendio è avvenuto nella parte alta di un'abitazione situata a poca distanza dalla Lecco-Bergamo, nei pressi di un vecchio distributore dismesso. Per fortuna non ci sono stati feriti». E proprio un passante avrebbe notato l'incendio da fuori, suonando e richiamando così l'attenzione della famiglia che risiede nell'abitazione, la quale pur trovandosi all'interno, non si sarebbe subito accorta del rogo, anche perchè il fumo si stava propagando nella parte esterna della casa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«I Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e sono stati davvero molto efficienti - continua l'assessore - In meno di 40 minuti hanno spento l'incendio rimuovendo alcune tegole dal tetto per evitare il propagarsi del rogo e completare al più presto le operazioni di spegnimento». L'allarme è dunque rientrato, ma è ancora presto per quantificare i danni.

Sostieni LeccoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di LeccoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery