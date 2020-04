Grazie allo Sportello di Ascolto quattro servizi per i cittadini nei giorni dell'emergenza

Nei giorni dell'emergenza virus anche il supporto psicologico e l'affiancamento nelle pratiche burocratiche diventano importanti. Lo sanno bene gli operatori dello Sportello di ascolto del circolo Arci di Calolziocorte che, all'insegna del motto #resistenzavirale e #restiamoacasa, hanno deciso di attivare alcuni servizi ai cittadini più fragili, tra cui rientrano anche quelli citati.

«Il nostro sportello di ascolto e orientamento "AscoltArci" di piazza Regazzoni si fa in quattro - conferma Daniele Vanoli - Basta contattarci telefonicamente al numero 0341 630602 dal lunedì a sabato, dalle ore 9 alle 20 per avere informazioni e attivare i sostegni. "Resistenza Virale" è un format dell'Arci Nazionale e riguarda tutti le azioni che i circoli stanno mettendo in campo in queste settimane di quarantena».

Ecco i quattro servizi:

Supporto Psicologico. Insieme all' Associazione Comunità "Il Gabbiano" onlus (per questa specifica azione è attivo anche il numero 340 15 96 945); Supporto Spesa. Per gli over 65 e le persone che non possono uscire di casa; Compilazione modulo Sostegno Alimentare. Per tutti i calolziesi che vogliono presentare domanda per i buoni spesa comunali, ma hanno difficoltà nel compilare la richiesta (per questa specifica azione sono attivi anche i numeri 340 32 73 784 - 347 83 94 383 dalle 18.30 alle 21 tutti i martedì e i giovedì); Sostegno Pedagogico. Con l'aiuto di uno psicomotricista e amico del Circolo Arci Spazio Condiviso.