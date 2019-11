Invito alla mobilitazione contro il nuovo regolamento sui centri di accoglienza migranti

Il gruppo di opposizione Cambia Calolzio boccia il nuovo regolamento sull'apertura di centri di accoiglienza migranti. Si tratta del testo delle ormai ex "zone rosse" dopo la revisione della normativa definita in un tavolo di confronto tra Comune, parrocchie e associazioni del territorio. In sostanza non ci sono ci sono più no preventivi (se non per l'area della stazione già giudicata non idonea), ma il Comune potrà vagliare di volta in volta le richieste con limiti molto rigorosi. Una soluzione giudicata ancora troppo restrittiva dal gruppo rappresentato in Consiglio comunale da Diego Colosimo e Daniele Vanoli, e da alctri cittadini e associazioni che operano nel Calolziese.

Oggi è stato diffuso un documento nel quale sia gli esponenti di "Cambia Calolzio" sia "Cittadini, associazioni e territori insieme per una politica della convivenza e di contrasto alle marginalità sociali" illustrano le proprie critiche al regolamento invitando a un'ulteriore mobilitazione contro la normativa in via di approvazione. Il monento topico sarà il Consiglio comunale di domani sera, venerdì. Qui di seguito riportiamo il testo dell'appello.

Invito unitario alla mobilitazione