Calolzio, via il tetto in eternit dalla casa delle associazioni

Al via la rimozione del tetto in eternit dalla casa delle associazioni di Calolziocorte. L’intervento, atteso da tempo, è entrato nel vivo oggi con la gru all’opera in corso Dante. L’edificio che ospita diversi gruppi associativi del paese (Avis, Aido, Carabinieri in congedo e altri) si trova in centro città a lato della Lecco-Bergamo.

Le opere in corso porteranno alla rimozione del materiale pericoloso, al conseguente rifacimento di tettoia e coperture, e alla riqualifica di una parte della palazzina. L'intervento è stato promosso dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Ghezzi.

«Il costo totale dell'intervento è pari a circa 120.000 euro, i lavori dovrebbero durare meno di tre mesi - spiega Dario Gandolfi, assessore alle Opere pubbliche - All'interno è già stato tutto riverniciato ed è stato sistemato l'impianto elettrico. La rimozione dell'amianto è molto importante e segue la bonifica dell'eternit già attuata al tetto delle scuole medie con la sistemazione di pannelli fotovoltaici. C'è poi già un altro progetto per realizzare impianti fotovoltaici sul palazzetto dello sport sempre nell'ottica di promuovere bonifiche energetice negli edifici pubblici cittadini».