Incendio in centro Calolzio, Vigili del fuoco in azione per spegnere il rogo

Una grande nuvola di fumo scuro ha avvolto la zona centrale di Calolzio intorno alle 19 di oggi, sabato 4 aprile. Un incendio, per cause ancora da chiarire, ha avvolto un edificio di via Montello. Si tratta del panificio Valsecchi. Immediato l'allarme dato da una residente della zona. Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del fuoco da Lecco. Grande il dispiego di forze con almeno quattro mezzi, tra cui un'autopompa. Le operazioni di spegnimento (al momento in cui stiamo scrivendo, ore 19.45) sono quasi concluse. Per fortuna non ci sarebbero feriti. I danni sarebbero però ingenti. Nelle prossime ore verranno quantificati nei dettagli. Stando alle prime informazioni raccolte, alla base dell'incendio potrebbe esserci stato un corto circuito.

