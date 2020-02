Il sostegno dei genitori del "Rota" per salvare il Liceo Scientifico di Calolzio

A Calolzio continua la mobilitazione per chiedere al Provveditorato di salvare il Liceo Scientifico e mantenere così l’attuale e ampia offerta formativa dell’istituto superiore Rota del Lavello. Il nodo è favorire il raggiungimento del numero minimo di iscritti: servirebbero almeno 20 alunni per formare la nuova prima il prossimo anno scolastico, ma al momento ce ne sarebbero solo 16. Come emerso nell’assemblea organizzata sabato all'oratorio di Sala, genitori e docenti chiedono di far partire comunque la prima Liceo a settembre per evitare il rischio di perdere l’indirizzo in futuro indebolendo così la scuola diventata negli anni un punto di riferimento culturale e formativo per l’intera Valle San Martino. Dopo la solidarietà di sindaci e amministratori del territorio, i docenti e i genitori che hanno lanciato l’appello ricevono ora anche il sostegno della componente genitori del Consiglio d’Istituto e del Comitato Genitori.

Ecco il loro appello. Intanto Sonia Invernizzi, docente e mamma di una delle allieve iscritte, chiede all’opinione pubblica e al mondo istituzionale calolziese di continuare a sostenere la “battaglia” per salvare il Liceo Scientifico: il tema sta infatti approdando all’attenzione del Provveditore e delle autorità scolastiche competenti proprio in questi giorni, in vista della definizione dei corsi al via da settembre in provincia di Lecco. Anche l'appello del Comitato Genitori è infatti rivolto all'UST, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco.