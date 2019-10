Azienda punta su corsa e yoga per favorire benessere e spirito di squadra dei lavoratori

Corsa e lezioni di yoga per favorire lo spirito di squadra dei lavoratori e aiutare così l'azienda ad affermarsi sempre di più. Questa la scelta di Fontana Group, impresa con sede a Calolziocorte leader internazionale nella progettazione e produzione di stampi per auto. Questa volta l'azienda guidata dal presidente Walter Fontana non sale agli onori della cronaca per importanti attività e accordi economici legati all’engineering e alla costruzione di carrozzerie per marchi del segmento luxury, ma per un'iniziativa all'insegna dello sport e del benessere dei suoi dipendenti.

«L’azienda calolziese Fontana Group, fedele alla sua mission, investe nella motivazione e coesione del proprio capitale umano, promuovendo attività di team building per favorire la collaborazione e lo spirito di appartenenza ad un’unica squadra tra i suoi dipendenti - spiegano i dirigenti dell'impresa lecchese - E lo fa attraverso un canale particolare, lo sport, che si concretizza nel progetto dei Fontana Athletes».

Nato nel 2017 da un’idea dei vicepresidenti Valentina e Stefano Fontana con la volontà di favorire l’aggregazione e il gioco di squadra tra i dipendenti, l’iniziativa dei Fontana Athletes riunisce i collaboratori dell’azienda che vogliono mettersi alla prova con discipline sportive o attività ricreative.

«Lo scorso luglio un gruppo di collaboratori ha partecipato a due sedute di yoga - fa sapere inoltre l'azienda - Guidati da un’istruttrice qualificata, i Fontana Athletes si sono confrontanti con le posizioni base di questa disciplina e con una seduta di meditazione. L’ultimo grande appuntamento in ordine di tempo è stato un allenamento di running con Sara Galimberti, runner professionista con presenze nella Nazionale Italiana di atletica leggera e capitano della squadra Adidas Runner Milano». Sara e il suo team hanno guidato 40 Fontana Athletes in esercizi di riscaldamento e stretching, tecniche di corsa, prove pratiche e defaticamento sul lungoadda.

Fontana Group promuove e sponsorizza inoltre la partecipazione dei suoi dipendenti alle corse e gare più importanti del circondario, tra cui la Resegup e, per la prima volta quest’anno, la Scigamatt.

