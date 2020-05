«In zona Lavello troppe persone, anche senza mascherine». Aumentano i controlli

«Oggi pomeriggio nella zona del lungolago al Lavello è stata segnala una notevole affluenza di persone a passeggio, anche a gruppi, e non adeguatamente distanziate. In qualche caso pure prive di mascherine. Si invita la popolazione a rispettare le norme per prevenire il contagio e si ricorda che le sanzioni sono molto pesanti». La dichiarazione, rilasciata ieri sera venerdì 8 maggio, porta la firma del sindaco di Calolzio Marco Ghezzi.

Il primo cittadino chiede la massima attenzione anche in questa "Fase 2" e annuncia, in particolar modo per questo week-end, un aumento dei controlli allo scopo innanzitutto di prevenire e sanzionare eventuali assembramenti e violazioni delle regole. C'è infatti il timore che troppe persone, complici le prime giornate di caldo e di maggiore libertà dopo il lockdown, possano raggiungere il lungoadda calolziese (vedi foto), meta da sempre apprezzata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sempre consentita l'attività motoria, ma solo partendo dalla propria abitazione senza auto o moto

«Si ricorda infine - conclude Ghezzi - che è sempre consentita l’attività motoria, ma solo partendo dalla propria abitazione ed evitando l’uso dell’automobile, al fine di impedire eccessive concentrazioni nelle zone generalmente più frequentate. La Polizia locale presidierà la zona del Lavello anche questo fine settimana».