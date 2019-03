Concorso fotografico al "Campo dei fiori": in palio un volo in idrovolante

Un concorso fotografico per aggiudicarsi un volo esclusivo. A promuoverlo è il Campo dei fiori di Galbiate, il primo "You pick" nella nostra provincia che ha aperto i battenti lo scorso anno ad aprile e continua a riscuotere consenso e interesse.

In attesa della riapertura per la nuova stagione - manca pochissimo, a breve la data ufficiale - la proprietaria Cristina Tosi lancia un'iniziativa suggestiva e coinvolgente, già sperimentata con successo nel 2018 (il video si riferisce proprio alla prima edizione): il concorso "Pilota per un giorno". Grazie alla collaborazione con la scuola di volo "Pilota per sempre" di Riccardo Brigliadori, l'autore della foto più votata vincerà un volo in idrovolante, attraverso il quale godere della meravigliosa vista del campo fiorito dall'alto e più in generale dei laghi.

Come partecipare? Il regolamento verrà ufficializzato appena possibile sulla pagina Facebook del Campo dei fiori. «Nei primi giorni di apertura - spiega Cristina Tosi - i nostri visitatori potranno scattare le foto all'interno del campo e poi inviarcele. Le pubblicheremo tutte sulle nostre pagine social e gli utenti potranno votare la preferita attraverso i like».

Non resta che prepararsi, aspettando l'apertura ufficiale del Campo dei fiori.