Galbiate: riapre Il Campo dei Fiori, il primo you-pick garden del Lecchese

Sabato 6 aprile riapre ufficialmente i battenti "Il Campo dei Fiori" di Galbiate, il primo "You-pick garden" aperto in provincia di Lecco recentemente premiato dalla locale sezione del Wwf. Ottantamila bulbi di tulipani e narcisi, di trenta varietà diverse, inserite all'interno della cornice del lago di Annone Brianza, location servita dai parcheggi e dalla pista ciclopedonale. Si tratta del secondo anno in cui Cristina Tosi, la titolare, mette in atto la sua iniziativa, che nel 2018 ha riscosso un'ottimo successo di pubblico anche grazie alla decisione di aprire le porte del campo anche nel periodo di Halloween e di promuovere l'iniziativa "Pilota per un giorno".

Campo dei Fiori, sabato 6 aprile si riapre

Sui social network l'attesa si è protratta per lungo tempo: il caldo record di marzo aveva fatto pensare che il cancello d'ingresso si potesse schiudere anticipatamente, ma il lecito calo delle temperature ha spostato la data nel tempo, arrivando a un "normale" inizio d'aprile. E' stata la stessa Cristina a comunicare la data sui profili social, ricevendo in cambio una bella dose di affetto da parte degli utenti.

Ottanta mila bulbi, trenta varietà, prezzo modico

Ottantamila saranno i bulbi di tulipani e narcisi che sarà possibile cogliere al prezzo di un euro al fiore (dieci per un mazzo da quindici), un prezzo modico che conferma la volontà della titolare di avvicinare soprattutto le persone alla natura all'interno di un'oasi come quella tra Lecco e la Brianza, affacciata sul lago di Annone. Non solo: per il 2019 sono previste anche delle attività collaterali, da scoprire sul posto.

Gli orari di apertura

"Il Campo dei Fiori" sarà aperto tutti i giorni a partire da sabato 6 aprile (9.30-19.30) ed è eco-sostenibile, poichè nella preparazione e nella semina non sono stati usati nè diserbanti nè pesticidi. Per la crescita dei fiori si è utilizzato solo l'ausilio dell'acqua piovana. La promozione, invece, è stata fatta senza l'utilizzo di volantini stampati per tutelare la tutela dell'ambiente. Lo spazio è aperto anche agli amici a quattro zampe, ma tenuti al guinzaglio.

Gallery