L'impegno della Caritas di Mandello nei giorni dell'emergenza Coronavirus

«Molte sono le persone che in questi giorni si sono attivate a servizio degli altri. Svolgono il loro servizio con vera dedizione, animati da motivazioni le più diverse certamente gradite a Dio. Infatti là dove ci sono persone che amano e che servono, li c'è lo spirito di Dio». Sono le parole del vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni rivolte in una lettera di ringraziamento a tutti gli operatori e volontari Caritas.

Volontari che anche a Mandello del Lario aprono le porte della propria sede «soprattutto ai più poveri, agli ultimi, a quelli che la nostra società normalmente esclude. Ecco perché in modo particolare vi sono vicino e vi incoraggio per il vostro impegno e la vostra incisiva testimonianza di fede e di carità». Un servizio di volontariato locale, quello della Caritas cittadina, sostenuto dai sacerdoti della Comunità Pastorale Mandellese e ancora più prezioso in questi giorni di emergenza sanitaria. In risposta alle esigenze dei più bisognosi, il sodalizio che ha la sede in piazza San Zeno, concorre al pagamento delle utenze domestiche e alla distribuzione di buoni spesa, per l'acquisto di generi di prima necessità. La macchina della solidarietà per operare appieno necessita di contributi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bonifici possono essere effettuati presso: BCC- Banca della Valsassina credito cooperativo. Ecco le coordinate: IBAN IT08U0851551490000000700219 intestato a Centro di ascolto Caritas, con causale Donazione liberale aiuti emergenza Covid-19. Per segnalazioni di persone in difficoltà, il contatto è Padre Paolo Ancilotto al 3473311032. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)