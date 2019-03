150 anni fa moriva Carlo Cattaneo: un Comitato nazionale per omaggiarlo

Ricorre il 150° anniversario della morte di Carlo Cattaneo e Regione Lombardia sostiene le iniziative del Comitato, che presto diventerà nazionale.

Carlo Cattaneo (Milano, 15 giugno 1801 - Lugano, 5 febbraio 1869) è stato un patriota, filosofo, politico, politologo, linguista e scrittore italiano, esponente del pensiero repubblicano federalista. Di formazione illuminista e positivista, ebbe un ruolo determinante nelle cinque giornate di Milano del 1848. I suoi trascorsi lecchesi, gli studi in seminario, sono ricordati anche dal'intitolazione di una centralissima via in città.

«La Regione inoltre pubblicherà un'antologia di scritti di Cattaneo sulla Lombardia e sosterrà le iniziative pubbliche dedicate alla sua figura e al suo pensiero». Lo ha dichiarato, martedì mattina,

l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli, partecipando al convegno "Carlo Cattaneo e Milano: ieri e oggi", organizzato a Palazzo Marino, in occasione del 150esimo della morte di Carlo Cattaneo e nell'anniversario delle Cinque giornate di Milano.

«Padre del federalismo italiano»

«È doveroso celebrare Carlo Cattaneo - ha aggiunto Galli - padre del federalismo italiano. Fu davvero un gran Lombardo, intellettuale lucido e razionale nelle sue analisi. Cattaneo aveva un fortissimo

sentimento autonomista, unico dei grandi protagonisti del processo risorgimentale che riuscì a coniugare indipendenza e libertà, indipendenza dallo straniero e libertà politica, una bussola per la partita dell'autonomia, che stiamo svolgendo in questa legislatura. Cercò sempre di coniugare l'unità con la diversità, valorizzando i territori e le comunità».

«Nel bando che uscirà intorno alla fine del mese di marzo - ha evidenziato l'assessore regionale - abbiamo inserito, come elemento premiale, i progetti dedicati alla figura di Carlo Cattaneo».

All'incontro hanno inoltre preso parte: Lamberto Bertolé (presidente del Consiglio comunale di Milano), gli assessori comunali Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data) e Filippo Del Corno (Cultura), Mariachiara Fugazza (Comitato italo-svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo Cattaneo) e Alberto Martinelli (coordinatore del Comitato per il 150esimo della morte di Carlo Cattaneo).