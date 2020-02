Carnevalone: Chiara Frigerio e Riccardo Perego sono i Regnanti, Giancarlo Perucchini il Granciambellano

Ritorna, dal 23 al 29 febbraio, il tradizionale appuntamento con il Carnevalone di Lecco, organizzato da LTM in collaborazione con il Comune di Lecco.

Al via domenica 23 febbraio alle 16 in piazza XX Settembre, dove verranno presentati alla città i regnanti, re Resegone, regina Grigna e gran ciambellano, che a seguire in corteo, accompagnati dal corpo musicale G. Donizetti di Calolziocorte, attraversando via Roma, via Carlo Cattaneo, via Cairoli, via Cavour e via Volta, giungeranno fino al palazzo comunale. Qui verranno nuovamente consegnate al re e alla regina del Carnevale, dalle mani del sindaco, le chiavi della città e verrà letto l’atteso proclama di insediamento. Sono Chiara Frigerio, Riccardo Perego e Giancarlo Perucchini (Granciambellano) a essere stati scelti e presentati nella consueta conferenza stampa, quest'anno ospitata nella splendida location della Canottieri Lecco. Apriranno loro la canonica e attesa sfilata cui prenderanno parte trenta tra carri e gruppi.

«LTM e i vari gruppi fa un lavoro poco visibile, che va ben oltre quello che si vede il giorno della sfilata - ha spiegato in apertura il vicesindaco Francesca Bonacina -. Ci sono eventi ogni giorno nel programma, rivolti alle scuole e alle associazioni della nostra città. Ci attende una settimana a tutto campo, ringrazio Regnanti e Granciambellano per la disponibilità dataci». Il Comune coprirà gran parte della spesa (30mila euro) con un contributo stimato in poco meno di ventimila.

Carnevalone 2020: Frigerio e Perego i Regnanti, Perucchini Granciambellano

Giuseppe Fusi, presidente di LTM, ha presentato così la partecipata manifestazione: «Senza volontari non faremmo nulla o quasi, il Carnevale comporta una notevole mole di lavoro che non si vede durante la sfilata. È molto impegnativo, senza queste persone non saremmo in grado di realizzarlo. Senza le sarte non avremmo i vestiti, per fare un esempio. La sfilata è “solo” l’ultima parte dell’evento». Gli ha fatto eco Alfredo Polvara: «Sono venticinque anni di Carnevalone a Lecco con LTM, per noi è una data veramente importante. I Regnanti sfileranno con una carrozza con i cavalli, saranno inoltre proiettati dei ricordi in piazza Garibaldi. Ringrazio tutte le associazioni che ci danno una grossa mano, servono cento persone per organizzare la settimana del Carnevalone».

«Ho accolto incoscientemente questo invito fattomi dal Presidente della Canottieri Marco Cariboni - spiega sorridente Chiara Frigerio, Regina Grigna -. Sono orgogliosa di essere lecchese, per questo partecipo volentieri a questo Carnevalone». Parola a Riccardo Perego, Re Resegone: «Sarà un anno importante per noi Alpini, il 17 e 18 ottobre ospiteremo qualcosa come trentamila penne nere per il Raduno 2020 del 2° Raggruppamento A.N.A., gli amici mi hanno detto “ti mancava solo quello da fare”, ma ho accettato la proposta del Presidente nel pieno stile alpino». Giancarlo Perucchini, Granciambellano: «Ho avuto il piacere e l’onore di ricevere una telefonata dall’amico Valsecchi per partecipare a questa manifestazione. Mi auguro che vada tutto bene, sono contento e orgoglioso di rivestire questa carica».

Al termine della presentazione è stato consegnato un riconoscimento ai Regnanti 2019 da LTM, ruoli ricoperti da Mario Servillo, Maria Giusto e Abele Cendali.

La scheda dei Regnanti

Riccardo Perego è Re Resegone.

Nato a Merate il 7 gennaio 1976 e residente a Brivio.

Lavora presso una ditta specializzata in automazioni industriali, è tecnico specializzato e si occupa della manutenzione e assistenza delle macchine da trafila per la produzione.

Capogruppo degli Alpini di Brivio, impegnato con la Sezione di Lecco dell’ANA nell’organizzazione del Raduno del 2° Raggruppamento degli Alpini del Nord Italia 2020, è stato tra i promotori del primo campo scuola della sezione Alpini di Lecco e collabora con varie associazioni di Brivio.

Chiara Frigerio è Regina Grigna.

Nata a Lecco il 2 maggio 1987 e residente a Lecco.

Dopo il diploma scientifico al Liceo Grassi di Lecco, ha proseguito gli studi accademici in ambito infermieristico. È coordinatrice presso il dipartimento cardiovascolare dell’Ospedale Manzoni di Lecco e professoressa a contratto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Sposata e mamma di tre bambini, con il marito ed altri amici è socio fondatore dell’associazione Hadomi Timor - accorciamo le distanze.

Giancarlo Perrucchini è il Granciambellano.

Nato a Lecco il 9 aprile 1951 e residente a Pescate.

Pensionato, ha lavorato presso la ditta Greppi auto-moto forniture ed è impegnato in varie associazioni di volontariato tra cui le Guardie Ecologiche Volontarie G.E.V., il Gruppo Protezione Civile Comunale di Pescate e il Gruppo Volontari “Socialmente Utili” di Pescate.