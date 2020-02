Carnevalone lecchese al via: si accendono le proiezioni sui muri di piazza Garibaldi

E' pronto a partire il Carnevalone 2020 a Lecco. Novità di rilievo sono le proiezioni installate in piazza Garibaldi, accese per la prima volta nella serata di sabato 22 febbraio: «Eccoci pronti ad accendere le luci in Piazza Garibaldi a Lecco da domenica 23 a sabato 29 per la settimana del Carnevalone», ha fatto sapere Ltm, associazione che organizza il lungo calendario di eventi.

Regnanti della città saranno Chiara Frigerio, Regina Grigna, e Riccardo Perego, Re Resegone, mentre Giancarlo Perucchini è stato scelto come Granciambellano.