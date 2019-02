Carnevalone 2019: Re Resegone è Mario Servillo, Regina Grigna María Giusto

Saranno Mario Servillo e Maria Michela Giusto i regnanti del prossimo Carnevalone di Lecco. Come da tradizione, circa un mese prima della settimana di Carnevale si è tenuto il "dietro le quinte" della tradizionale celebrazione lecchese, questa volta organizzato eccezionalmente a "ilfiloTeatro" di Maggianico. Il ruolo di Re Resegone spetterà quindi al conosciuto giornalista classe 1986, mentre quello di Regina Grigna sarà ricoperto dall’attrice di teatro e presidente della medesima associazione teatrale, anch'essa nata nel 1986; succedono a Giuseppe Fusi e Anna Meles, regnanti nell'edizione 2018. Il ruolo di Gran Ciambellano, infine, è stato assegnato ad Abele Cendali, classe 1955.

«Il Carnevalone porta ogni anno con sè dei soggetti che fanno qualcosa in più - ha spiegato il vicesindaco Francesca Bonacina -. Il momento di conferenza stampa si tiene eccezionalmente qui, perché vogliamo far conoscere anche i volontari. È un lavoro di rete, ben venga il conoscere cosa sta dietro il carnevalone. LTM fa un grossissimo lavoro per la buona riuscita dell'atteso evento e non solo».

Parola, quindi, al presidente di LTM Enrico Valsecchi: «Voglio ringraziare Beppe Bonfanti, prima di tutti, perché c’è sempre stato dalla prima edizione. Il ringraziamento va anche al Comune di Lecco per presenza e collaboratività. Nel corso del nostro calendario di eventi visiteremo scuole materne, il circolo Campaniletto di Pescarenico, la casa di riposo Airoldi e Muzzi, sarà rinnovato l’appuntamento in piazza del giovedì con i bambini e, infine, si terrà la consueta sfilata».

Padrone di casa, Franco Piloni ha illustrato brevemente come sarà organizzato lo spettacolo organizzato da "IlfiloTeatro": «Avremo un artista di strada per lo spettacolo, un clown che usa molto il teatro di figura. Sarà uno spettacolo particolare per i bambini».

Chi sono i regnanti del Carnevalone 2019

Mario Servillo, Re Resegone, è nato a Lecco il 14 luglio 1986, dopodichè è cresciuto tra Olginate e Garlate, prima di stabilirsi a Malgrate. Giornalista professionista, nutre una grande passione per il calcio, che pratica come giocatore-dirigente di una squadra a sette dell'oratorio di Oggiono.

Maria Michela Giusti, Regina Grigna, lecchese dal 1986, è nata a Bellano ed è cresciuta tra Dervio prima e il quartiere di Castello poi. Amante della montagna, dopo il diploma di ragioneria ha incominciato per caso a fare anche teatro e non ha più smesso, fino a fondare con altri due soci, nel 2012, "ilfiloTeatro" del quale è presidente. Impegnata oggi sul fronte della formazione attraverso progetti con le scuole, biblioteche e tanti corsi di teatro e lettura.

Abele Cendali, Gran Ciambellano, è nato a Lecco il 4 aprile 1955 ed è residente in città. Rettificatore di filiere in più aziende del Lecchese, ex musicante e consigliere del Corpo Musicale "Giuseppe Verdi" di San Giovanni, dal 2011 è dipendente INPS. Socio del Gruppo Alpini "Corno Medale" - Rancio di Lecco e socio del Cai di Ballabio.

