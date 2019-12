Casargo, arrivano ottomila euro per il trasporto pubblico locale: «Risolta una situazione paradossale»

«Il consiglio di amministrazione della Agenzia Tpl Como-Varese-Lecco ha deciso di assegnare al comune di Casargo, per l’effettuazione del servizio di trasporto pubblico locale - afferma il Sindaco di Casargo Antonio Pasquini - un contributo per l’anno 2019 pari a euro 7.927,96».

Attualmente il servizio di linea del Comune di Casargo è svolto direttamente e collega le frazioni di Somadino, Codesino, Indovero e Narro con il centro, e durante il periodo estivo l’amministrazione comunale garantisce un collegamento con le località di Paglio e Giumello, permettendo agli abitanti, soprattutto gli anziani, di raggiungere i servizi essenziali quali il Municipio, scuole, poste, farmacia ed il medico di base.

«Risolta una situazione paradossale»

«Il Comune di Casargo, diversamente dagli altri Comuni regolatori - sottolinea Pasquini - stranamente non riceveva nessun contributo per i servizi erogati, pertanto l’Agenzia al fine di equiparare tale Comune agli altri ha deciso di sanare questa anomalia. Sin dall’insediamento - prosegue Pasquini - ci eravamo resi conti di questa situazione paradossale, con un servizio di trasporto pubblico, che comporta diversi oneri a carico della amministrazione, senza ricevere alcun contributo per tale servizio. Grazie ad una serrata interlocuzione, sia con consiglio di amministrazione ed il direttore Colombo Daniele, a cui va il ringraziamento della amministrazione per essersi fatti carico di questa anomalia, siamo riusciti ad ottenere questo importante riconoscimento per il 2019 e per gli anni futuri siamo certi di riequilibrare questa situazione di difformità finanziaria nella sua interezza».