Casatenovo: dalla storica Gioielleria Colombo mille mascherine al Comune

Gioielleria Colombo, storica boutique di Casatenovo, ha donato 1.000 mascherine FFP2 al Comune di Casatenovo per contribuire alla lotta contro la diffusione del Covid-19.

«Le mascherine saranno spedite all’Ospedale Mandic di Merate e alla RSA Monzini di Casatenovo che in questo difficile momento stanno facendo un grande sforzo per fronteggiare al meglio questa emergenza. Desidero ringraziare il Sig. Dario Colombo per il suo gesto di concreto aiuto in un momento così delicato», ha dichiarato Filippo Galbiati, Sindaco di Casatenovo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gioielleria Colombo conferma ancora una volta la sua presenza sul territorio in una situazione di singolare emergenza come quella attuale aiutando le strutture che in questo momento necessitano materiale medico.