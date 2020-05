Mandello, un questionario alle famiglie per organizzare i centri estivi

L'organizzazione di centri estivi a Mandello passa attraverso la compilazione di un questionario da parte delle famiglie.

L'Amministrazione comunale mandellese sta infatti valutando la possibilità di realizzare attività estive per giovani aggiornandole all'epoca della pandemia da Covid-19, ovvero «che dovranno necessariamente tenere in considerazione in maniera scrupolosa le nuove normative sulla sicurezza e il distanziamento sociale».

È stato reso operativo un tavolo di lavoro, in collaborazione con le associazioni, le scuole e gli oratori del territorio, per pensare a una formula innovativa che permetta ai bambini e ai ragazzi di vivere questa esperienza in sicurezza realizzando attività diffuse sul territorio, sfruttando principalmente gli spazi all'aria aperta (cortili, parchi, giardini) senza prescindere da spazi chiusi come base di appoggio (oratorio, scuola, impianti sportivi).

La giunta del sindaco Riccardo Fasoli ha così deciso di proporre un questionario ai mandellesi, per capire quanti figli avrebbero intenzione di iscrivere, per quante settimane e in quale periodo dell'estate.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«L'inizio delle attività dovrebbe essere previsto per il mese di luglio, coinvolgendo bambini e ragazzi frequentanti scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - informa l'Amministrazione comunale rivolgendosi alle famiglie - In questo contesto mutato, risulta fondamentale capire il vostro grado di interesse per questa iniziativa sia in termini di necessità che di tempistiche e per questo abbiamo deciso di realizzare questo sondaggio che sarà attivo dal 26 maggio al 3 giugno 2020».