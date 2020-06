Valmadrera: approvata la convenzione con la Parrocchia per il Centro Estivo Summer Life 2020

Nella seduta di Giunta di mercoledì 24 giugno è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Valmadrera e la Parrocchia di Valmadrera – Oratorio S. Filippo Neri, con la quale viene disciplinato il sostegno da parte del Comune per le attività di Centro Estivo Summer Life 2020. Il Comune metterà a disposizione gratuitamente i locali di proprietà, ubicati nei plessi scolastici della Scuola dell’infanzia Paolo VI (frazione Caserta), della Scuola primaria Leopardi e della Scuola secondaria di 1° grado L.B. Vassena, in modo da consentire il rispetto delle disposizioni dettate dalle linee guida nazionali e regionali in tema di standard per il rapporto tra utenti e spazio disponibile.

Saranno inoltre a carico del bilancio comunale i servizi di pulizia e sanificazione degli ambienti, tramite personale specializzato utilizzando a tale scopo le somme già impegnate a favore dell’Impresa Sociale Consorzio Girasole S.c.a.r.l. di Lecco. Grazie alle collaborazione tra Amministrazione comunale e Oratorio anche quest’anno, pur con le difficoltà derivanti dalla necessità di ridurre i rischi di contagio da Covid 19, sarà quindi possibile offrire a bambini ed adolescenti opportunità ricreative, educative, di socializzazione, di fondamentale importanza dopo il periodo cd. di “lockdown” nel quale sono state sospese attività scolastiche in presenza, attività sportive ed aggregative, fornendo al tempo stesso un servizio di supporto alle famiglie, alle prese con la necessità di conciliare, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, esigenze familiari e lavorative.

Il Centro Estivo Summer Life 2020 sarà aperto da lunedì 29 giugno a venerdì 31 luglio ed accoglierà, tra full time, part time mattino e part time pomeriggio, 265 bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni