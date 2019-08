Cfpa Casargo: «Premio economico di produttività? Non esistono le condizioni»

E' polemica aperta, a Casargo, sulla questione relativa ai premi di proddutività. Dopo la nota dei sindacati lecchesi, infatti, il Consiglio di amministrazione del Cfpa Casargo h fatto sapere di non essere intenzionato a riconoscere il trattamento economico di produttività «perchè non sussistono le condizioni per l’erogazione - spiega il presidente Marco Galbiati -. Già da tempo il CDA sta chiedendo un confronto per la revisione dell’accordo sottoscritto lo scorso 15 ottobre 2015, proposte di fatto già condivise con i lavoratori ma che il sindacato continua ad osteggiare senza motivo».

«Riconoscimenti derivati dalla normale attività»

«Si sottolinea - prosegue Galbati - il fatto che i riconoscimenti ottenuti dalla scuola Alberghiera di Casargo sono scaturiti da una ordinaria attività dei lavoratori nelle loro mansioni per le quali sono regolarmente corrisposti. La scuola ha appena annunciato di avere in serbo un piano di sviluppo integrato per i prossimi anni scolastici che confermi la leadership del Cfpa Casargo nel panorama dell’istruzione alberghiera. Per questo motivo deve essere affrontato un discorso serio e ponderato con il sistema con un occhio strategico alle risorse economiche ed erogazioni di premi per meriti aggiuntivi».