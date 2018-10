La nota food blogger Chiara Maci a Lierna: «Sul Lago di Como»

«Ottobre, lago di Como. Da qui inizia un nuovo progetto a cui tengo davvero tanto. Fatemi tanti tanti in bocca al lupo».

Con una frase un po' ambigua che non è passata inosservata ai suoi numerosi follower, la celebre food blogger Chiara Maci ha fatto tappa in queste ore a Lierna. La Maci, autrice dell'omonimo blog di cucina e volto noto televisivo (in particolare per la trasmissione "Cuochi e fiamme" con Simone Rugiati e Riccardo Rossi), sta lavorando a un nuovo progetto rigorosamente "top secret" e la sua comparsata sul Lario è passata, complice la giornata di forte vento, fin troppo inosservata.

Su Instagram, però, in molti hanno fatto notare alla brava blogger che "Lierna è sul Lago di Lecco e non di Como". Altri hanno invece interpetato alla lettera il suo commento, sostenendo che "il ramo è di Lecco, il Lago di Como". Fatto sta che ancora una volta Lecco non viene citata nemmeno quando si dovrebbe, essendo Lierna una bellezza tutta lecchese. Una "mancanza" perdonabile, quella della Maci, cui sono stati rivolti comunque gli auguri per la riuscita del nuovo progetto.