Ecco la "Hit dell'inverno": a ritmo di rap tra le luci delle piazze di Lecco

Mirko Cifarelli ci riprova: dopo il buon successo ottenuto dal suo brano rap "O.L.", accompagnato da un videoclip girato sul lago, a Oliveto Lario, il 23enne lecchese - in arte Cifa - propone la "Hit dell'inverno", canzone altrettanto simpatica e orecchiabile questa volta girata in gran parte nelle piazze del capoluogo illuminate per le festività natalizie. Il brano è uscito il 23 dicembre sul suo canale YouTube, e ha già raccolto un buon numero di visualizzazioni.

«Ultimamente tanti artisti aspettano l'estate per fare uscire il tormentone estivo o la hit dell'estate - commenta Cifarelli - Noi abbiamo fatto il contrario. Così è nata la Hit dell'inverno! Ringrazio in primis tutti i partecipanti al video, dai bambini (di Bellagio, Oliveto e Lecco, ndr) ai genitori e a tutti gli altri. Grazie a Matteo Colombo per le bellissime riprese e a Garka per la super produzione. Come mio solito ho messo molta ironia nel pezzo, passando dall'alpino seduto a bere vino con il grinch alle differenze enormi di tradizione tra nord e sud. Anche perché, avendo nonni in Puglia, l'ho passato in prima persona».

La novità più rilevante rispetto al video precedente è l'ambientazione: se il primo brano era nato tra amici a Oliveto, ora c'è il tentativo di uscire fuori dai confini del proprio paese, e giungere a Lecco. «Ho fatto delle riprese in centro Lecco, con le luminarie nuove, sono davvero bellissime. Così posso anche "sponsorizzare" Lecco e non solo, invito tutti ad andare a vedere le luci in centro, ci tengo particolarmente. Se dovessi dare un titolo a questo video, punterei molto sulle luminarie in centro e sui bambini che sono stati davvero bravi. Siamo all'inizio ma stiamo facendo un gran bel lavoro. Grazie a tutti, da Oliveto Lario a Lecco e a chiunque veda il video. Ne approfitto per augurare buone feste a tutti quanti».