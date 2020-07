"Ma che film la vita!": al via in cineforum estivo, oltre centocinquanta le presenze

Grande successo per la prima serata del cineforum estivo "Ma che film la vita!", organizzato dalla Parrocchia di San Nicolò e da Confcommercio Lecco. Oltre 150 persone hanno assistito alla visione dell'intenso documentario francese "Lourdes", occupando le sedie disposte a distanza di sicurezza sul campo di calcio sterrato dell'oratorio San Luigi ai piedi del Matitone e del cantiere del Cinema Teatro Aquilone.

A portare il saluto iniziale martedì 14 luglio è stato don Davide Milani, prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo: «Sono davvero contento ed emozionato di vedervi in tanti: questa iniziativa è stata un po' una scommessa. Questo cineforum vuole affermare la nostra voglia di ripartire dopo mesi difficili: la cultura è uno straordinario strumento per conoscere e per confrontarsi. Ringrazio Confcommercio Lecco per avere detto sì con entusiasmo alla proposta di una rassegna estiva». Il rappresentante di Confcommercio Lecco ha portato i saluti del presidente Antonio Peccati e del direttore Alberto Riva e ha aggiunto: «Volevamo "riprendere" il filo che si era interrotto a causa della sospensione della rassegna - prevista al Cenacolo Francescano a marzo - per via delle restrizioni dovute all'emergenza Covid-19. Abbiamo subito accettato la proposta di don Davide per questo cineforum estivo che ha un sottotitolo evocativo, ovvero "Rinascere, il cinema per ripartire". Un invito, per tutti noi, a tornare a riappropriarci degli spazi della città a cui abbiamo dovuto rinunciare in questi mesi».

Poi per un'ora e mezza il pubblico presente si è immerso nella visione di un documentario toccante, realizzato da due cineasti francesi di valore come Thierry Demaizière e Alban Teurlai, che hanno ripreso Lourdes con uno sguardo laico e dal punto di vista dei pellegrini. Un racconto in presa diretta frutto di un lavoro di preparazione e ricerca durato un anno che, come sottolineato al termine del film da don Davide MIlani, parla «della volontà di dare un senso a quello che succede e del prendere coscienza delle proprie debolezze, ma anche del significato del viaggio che siamo chiamati a percorrere. Questo documentario può aiutare anche a rileggere i nostri giorni caratterizzati dall'emergenza Coronavirus: l'esperienza di Lourdes porta a farsi delle domande, mostra che il dolore ci rende tutti uguali e ci fa scoprire la compagnia degli altri».

I prossimi film in programma nella rassegna "Ma che film la vita!" sono "Bar Giuseppe" (venerdì 17 luglio) con l'intervento del regista Giulio Base che dialogherà con don Davide Milani, "Abbi fede" (martedì 21) con ospite il produttore Gianluca Lazzarini e "Corpus Christi" (venerdì 24 luglio).

L'inizio del film è fissato per le ore 21: la proiezione verrà effettuata anche in caso di pioggia. L'ingresso, con accesso dal sagrato della Basilica di San Nicolò, è libero, con prenotazione da effettuare via email (segreteria@chiesadilecco.it) o telefonicamente (0341282403; orari d'ufficio). Occorre presentarsi muniti di mascherina.

La rassegna, organizzata da Confcommercio Lecco e Parrocchia di San Nicolò, vede la collaborazione anche della Fondazione Ente dello Spettacolo.

