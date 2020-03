I volontari del Palladium: «Ripartiremo con slancio, ma per ora stiamo a casa»

Anche i volontari del cineteatro Palladium di Castello a Lecco lanciano il messaggio alla cittadinanza: state a casa. E nell'incertezza data dal periodo di quarantena forzata per l'emergenza Covid-19, ricordano che con ogni probabilità la scadenza del 3 aprile non sarà rispettata per la riapertura (probabile infatti la proroga del Cpcm dello scorso 8 marzo). Pubblichiamo di seguito il messaggio del Palladium al suo pubblico.

Prima di tutto ci auguriamo di trovare voi tutti e le vostre famiglia in buona salute. Oggi è il ventisettesimo giorno che il nostro Palladium è chiuso ed è impossibile al momento fare previsioni sul futuro: le nostre attività, le proiezioni, sono sospese da domenica 23 febbraio e il decreto ci pone come scadenza il 3 aprile. Ma occorre comprendere, cosa non facile, come evolverà la situazione.

È un tempo complicato per tutti, e anche i nostri progetti, le nostre attività, la nostra rassegna ne risentono in modo pesante. In questo momento, come a tanti altri, ci viene chiesto di sospendere ogni forma di socialità come tutela nei confronti della nostra salute e di chi ci circonda.

Tutti dobbiamo rispondere responsabilmente a questo invito perchè significa avere rispetto di noi tutti ed essere pronti per riprendere al meglio la nostra attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Siamo certi che sapremo superare questo momento critico e che saremo capaci di ripartire con lo stesso slancio ed entusiasmo che ci hanno accompagnati in tutti questi anni di promozione del cinema e della cultura. Siamo anche certi che, quando riprenderemo, non mancherete di esserci vicini e di darci il vostro appoggio e la vostra simpatia.