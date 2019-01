Cinema di Valmadrera, «costretti alla visione nella morsa del freddo». La Parrocchia: «Disagio risolto»

A Valmadrera, nell'ultimo periodo, i film sono stati visti con il cappotto. Questo, quantomeno, all'interno della sala di proiezione della sala Artesfera: il problema, denunciato soprattuto per mezzo social network (parecchi i commenti, in tal senso, su "Sei di Valmadrera se..."), è segnalato come in fase di risoluzione dalla Parrocchia, da poco gestita da Don Isidoro Crepaldi. Ed è stato lo stesso ente gestore del cinema valmadrerese a dissipare le polemiche sulla vicenda.

Cinema di Valmadrera: «Problema al riscaldamento in fase di risoluzione»