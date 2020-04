Civate: gli Alpini donano le colombe pasquali a Rsa, Parrocchia e Protezione Civile

Bel gesto del Gruppo Alpini di Civate. La locale sezione ha, infatti, ricevuto e donato delle colombe pasquali a "Casa del Cieco", "Brambilla Nava" (le due Rsa del paese), Parrocchia e Protezione Civile: a regalarle è stata la storica azienda "Bauli" di Verona. L'esempio è stato imitato anche dal Gruppo Alpini di Galbiate, che ha regalato i medesimi dolci tipici al Comune di Civate, che li ha poi destinate ai volontari impegnati nel combattimento della pandemia di Coronavirus.

Il Sindaco di Civate Angelo Isella con gratitudine ringrazia il Gruppo Alpini di Civate per aver donato delle colombe, ricevute in omaggio da Bauli Verona, ad alcune realtà del territorio civatese: le due RSA (Casa del Cieco e Brambilla Nava), la Parrocchia e la Protezione Civile.



Anche il Gruppo Alpini di Galbiate ha regalato delle colombe pasquali al Comune di Civate: queste saranno distribuite ai numerosi volontari che in questi giorni si stanno prodigando per il bene di tutti.



Gli Alpini, come dice una canzone che cantano spesso, sono "sempre pronti a dar la mano" e anche in questa occasione hanno dimostrato il loro spirito di generosità e altruismo.

Un piccolo grande gesto che aiuta a tenere alto il morale e che si aggiunge ai tanti altri segni di solidarietà dimostrati in questo periodo così complicato.



Un cordiale saluto

Il Sindaco di Civate

Angelo Isella