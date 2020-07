Dervio: istituita la Benemerenza civica “Honor Delphum”

Il Consiglio comunale di Dervio ha istituito la Benemerenza civica “Honor Delphum” con cui si intende riconoscere il giusto tributo a personalità e associazioni che si sono distinti in diversi campi professionali, sportivi, sociali e culturali. «Questa iniziativa – spiega il sindaco Stefano Cassinelli - rientra nello spirito di avere un sempre maggiore coinvolgimento della cittadinanza all'interno della comunità e di dare il giusto riconoscimento a chi con dedizione, impegno e determinazione lavora per il bene di Dervio in varie forme. Credo sia doveroso ringraziare tutto il Consiglio comunale per aver cooperato nella creazione del regolamento e per il sostegno a questa iniziativa che vogliamo diventi un punto fermo nella vita del paese per i prossimi anni».

Domenica 12 luglio la consegna

La consegna delle benemerenze, di cui due alla memoria di illustri cittadini che sono recentemente venuti a mancare, si svolgerà domenica 12 luglio alle ore 10 nella piazza del municipio. Saranno comunicati alla popolazione i cittadini e le associazioni che sono stati insigniti per volontà del Consiglio comunale della Honor Delphum. «Diverse le proposte che sono state vagliate – conclude il primo cittadino – a riprova del bel tessuto sociale, culturale e sportivo che caratterizza il nostro paese. Speriamo che la Honor Delphum entri nella tradizione del paese e che possa essere di stimolo per tutti a contribuire alla crescita della comunità». La popolazione derviese è invitata a partecipare alla manifestazione.