Clooney compra casa a Lierna? Il sindaco: «Sarebbe un grande volano»

La notizia circola ormai da qualche settimana. In paese non si parla d'altro. Sul web, in Italia e fuori dai nostri confini, le voci si rincorrono. George Clooney starebbe pensando di comprare casa a Lierna, in particolare una dimora di grande prestigio che dalla strada Provinciale 72 si affaccia sul lago, Villa Aurelia.

Non è una delle solite "bombe" che puntualmente, in particolare in estate, esplodono in rete o al bar. C'è qualcosa di più credibile. Perché Clooney è ormai "lariano" d'adozione, conosce la zona, nella sua dimora di Laglio ha ospitato vip di ogni genere (celebre l'ultima visita, in ordine temporale, di Barack Obama e famiglia), e più volte in passato ha manifestato interesse a stabilirsi anche in altre realtà del lago.

La dimora: un gioiello Liberty

Villa Aurelia fu costruita nei primi del Novecento: edificata in stile Liberty dall'architetto Besana (e spesso viene chiamata proprio "Villa Besana"), vanta un ampio parco con due moli in pietra. Di proprietà di una famiglia lecchese, la dimora sembra offrire tutte le caratteristiche richieste, compresa una garanzia di privacy assoluta con la sua ampia darsena privata sul lago. I contatti, stando ai bene informati, tra l'entourage del divo americano e la proprietà della villa ci sarebbero già stati.

Il sindaco: «Sentiti i rumor»

«Non risulta nulla di ufficiale, in Comune non è mai arrivata la manifestazione di questo interesse - commenta il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni - Ho sentito anche io i rumor in paese, e posso solo dire che per noi sarebbe fantastico se un personaggio del calibro di Clooney comprasse Villa Aurelia o comunque si stabilisse nel nostro comune: diventerebbe un volano straordinario per Lierna in termini di promozione turistica. La cittadinanza onoraria è pronta... »

Negli ultimi tempi non solo Clooney, e Obama, ma anche numerosi altri vip - Ronaldo, Icardi, Mick Jagger fra i tanti - hanno fatto tappa sul Lario, ma sempre sul ramo comasco. Proviamo a immaginare se arrivassero sulla sponda lecchese...