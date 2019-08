Rinnovato il Comitato di Indirizzo e Controllo di Lario Reti Holding: Rusconi presidente, Fasoli vice

Il Comitato di Indirizzo e Controllo di Lario Reti Holding, previsto dallo Statuto Sociale come struttura per il controllo analogo, è composto da nove rappresentanti dei Comuni della Provincia di Lecco. Il nuovo Comitato, eletto durante l’assemblea dei Soci del 25 giugno e che si è riunito per la prima seduta al 31 luglio, è così strutturato:

Nominativo Carica Comune Antonio Rusconi Presidente Comune di Valmadrera Riccardo Fasoli Vice Presidente Comune di Mandello del L. Antonio Arrigoni Neri Membro Comune di Cremeno Mauro Artusi Membro Comune di Primaluna Umberto Bonacina Membro Comune di Costa Masnaga Marta Comi Membro Comune di Casatenovo Alessio Dossi Membro Comune di Lecco Davide Ielardi Membro Comune di Colico Alessandro Origo Membro Comune di Verderio

I componenti del rinnovato organo istituzionale non percepiranno compensi e sono stati nominati in parte dall’Ufficio d’Ambito (5 membri) ed in parte dai Comuni Soci di Lario Reti Holding (4 membri). A loro si affiancano due membri esterni: Davide Colombo (Comune di Lurago d’Erba), in rappresentanza dei Comuni Soci della Provincia di Como, e Paolo Negri, Presidente e rappresentante dell’Ufficio d’Ambito di Lecco.