Valmadrera: il Comune saluta Rosy Butti, storica dipendente

All’ apertura della seduta della Giunta Comunale guidata dal Sindaco Antonio Rusoconi, tenutasi nella serata di martedì 18 giugno, i componenti della medesima Giunta hanno salutato con un sentito "grazie" e un apprezzamento corale la dipendente Rosy Butti, in servizio all'interno del Comune di Valmadrera dal 1980: negli ultimi anni ha operato al servizio Vigilanza, mentre in precedenza aveva prestato servizio all’Istruzione e in Biblioteca.

Il ringraziamento a Rosy Butti

«Durante tutti questi servizi - ha sottolineato il sindaco Antonio Rusconi - Rosy ha dimostrato grande disponibilità, correttezza nei rapporti con i cittadini e con i diversi livelli dell’ Amministrazione».

Poi la foto di rito e un grazie non formale.