Un concorso fotografico dedicato ai ciclisti in fila indiana

Terzo Concorso Fotografico con l’obiettivo di sensibilizzare i ciclisti, e anche gli automobilisti, a viaggiare sulle strade in condizioni di sicurezza e nel rispetto del codice della strada. A proporre l'iniziativa è ancora una volta la Polisportiva di Monte Marenzo, recentemente premiata dalla Figc.

«Quest’anno vogliamo ripetere l’esperienza del concorso 2018 con i “Ciclisti in fila indiana” apportando qualche modifica per favorire una maggiore partecipazione degli interessati - spiega Angelo Fontana, responsabile dell'iniziativa (nella foto sotto) - Il concorso fotografico è aperto a tutti i ciclisti che, attraverso la fotografia, vogliono testimoniare il loro amore per la bicicletta e per la natura. La partecipazione è gratuita. Tema del concorso “Io pedalo sereno e in sicurezza. Con la bicicletta mi mantengo in salute, godo nel migliore dei modi i luoghi e i territori che attraverso, gli alberi e le case che sfilano accanto, abbastanza lentamente da lasciarsi guardare, cosi contribuisco a ridurre l’inquinamento dell’ambiente". I partecipanti, senza limite di età, attraverso una sola fotografia devono rappresentare compiutamente il tema del concorso. La foto può essere scattata con qualsiasi apparecchio e dispositivo, senza limite di risoluzione. È possibile correggere lo scatto in post produzione, ma non costruire l’intera immagine al computer. Nell’immagine - aggiunge Fontana - dovrà essere ripresa almeno una persona e una bicicletta. La foto deve essere stata scattata nel periodo di validità del concorso e precisamente dal 1° luglio al 7 settembre 2019. La giuria composta da appassionati del settore esprimerà un giudizio insindacabile, premiando le foto che meglio esprimono il tema del concorso. Premi alle migliori fotografie. I vincitori riceveranno anche una pergamena con la propria immagine».

I premi in palio

1° Classificato: Buono pranzo per due persone, offerto da Locanda Osteria Marascia - Lavello Calolziocorte (Lc).

2° Classificato: Buono pranzo per due persone offerto da Fausto Ristorante pizzeria Valcava.

3° Classificato: Salame nostrano offerto da Roberto Camelia, amico di Daniele Redaelli

Previsti inoltre altri riconoscimenti per le migliori foto che ritrarranno: 1) Gruppo di ciclisti lecchesi che in disciplinata “Fila indiana” raggiungeranno una località della Valtellina sede dei Giochi Olimpici Invernali 2026, una carta prepagata offerta da Conad dal valore di 50 euro da spendere presso qualsiasi punto vendita Conad; 2) Ciclisti di una società ciclistica amatoriale, una pancetta stagionata offerta da Alimentari Stefano Animelli Monte Marenzo.

Il concorso avrà dunque un occhio di rigurado per la bella notizia ufficializzata proprio in questi giorni: il via libera alle Olimpiadi Milano Cortina che interesseranno - e valorizzeranno - anche il territorio della vicina provincia di Sondrio.

Contatti e modalità di partecipazione

Le foto devono essere inviate alla mail angelofontana50@gmail.com entro sabato 7 settembre indicando nome, cognome, comune di residenza, telefono o mail. Le foto si potranno vedere sul sito www.unpaeseperstarbene.it. La proclamazione dei vincitori avverrà martedì 10 settembre presso il comune di Monte Marenzo alla presenza del sindaco Paola Colombo.