Fioristi Confcommercio Lecco: Marco Rusconi Passa il testimone a Raffaella Beri

Cambio al vertice del Gruppo Fioristi di Confcommercio Lecco. Il presidente uscente Marco Rusconi ha deciso di chiudere la sua attività e quindi di passare la mano anche in ambito associativo. L'assemblea elettiva, svoltasi lunedì scorso 20 gennaio, presso la sede di Confcommercio Lecco, ha visto il passaggio di consegne tra il presidente uscente e Raffaella Beri, legale rappresentante del negozio Il Fiorista di Lecco in via Cattaneo, che è stata eletta all'unanimità.

Beri-Rusconi: passaggio di consegne

L'assemblea, aperta proprio dai saluti di Marco Rusconi, ha visto poi la candidatura, e l'elezione di Raffaela Beri, già componente del Consiglio uscente. I presenti hanno anche votato all'unanimità il nuovo Direttivo che vedrà come consiglieri per il quinquennio 2020-2025, oltre alla presidente Beri, anche Gianpiero Corti di Civate, Paolo Orio di Lecco, Michele Lavezzari di Galbiate, Katia Russo di Lecco e Claudia Colombo di Lecco. Se per Corti, Orio e Lavezzari si tratta di una conferma, per Russo e Colombo è invece la prima volta nel Gruppo Fioristi di Confcommercio Lecco.

Al termine della fase elettiva, ha preso la parola la presidente: Raffaella Beri ha ringraziato i presenti per la fiducia accordata, sottolineando l’importanza delle attività che il neo eletto Consiglio Direttivo andrà a svolgere nel prossimo quinquennio e garantendo il proprio impegno a favore della categoria rappresentata.