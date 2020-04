Le prossime commissioni consiliari e il Consiglio comunale: si riparte a ranghi ridotti e con le mascherine

Il nuovo calendario delle sedute, comunicato dal presidente del Consiglio comunale Giorgio Gualzetti ai consiglieri comunali e ai commissari, prevede sessioni nel tardo pomeriggio di martedì, mercoledì e giovedì prossimo.

In particolare il 14 aprile alle 18 è prevista la riunione della commissione II (bilancio - servizi Istituzionali - sviluppo economico e turismo...), il 15 aprile alle 18 il ritrovo congiunto delle commissioni III (politiche sociali, casa e lavoro) e IV (cultura, sport, politiche giovanili, istruzione...) e il 16 aprile alle 18 una nuova seduta congiunta, questa volta tra le commissioni I (opere pubbliche e patrimonio, manutenzioni e decoro urbano, viabilità) e V (urbanistica, edilizia, suap, ambiente, pgt...).

Infine lunedì 20 aprile, sempre alle 18 (con eventuale prosecuzione martedì 21 aprile alla stessa ora) si terrà la prossima seduta di Consiglio comunale.

Consiglio comunale: si riparte, le norme

Per ottemperare alle misure di prevenzione previste dai proveddimenti adottati in materia di contenimento del contagio da nuovo coronavirus, la sala consiliare potrà ospitare fino a un massimo 16 consiglieri, il presidente del Consiglio, il segretario generale, il sindaco e 2 assessori. I restanti membri dell'organo consiliare e della Giunta parteciperanno alla sessione online.

Analoga capienza sarà applicata in occasione delle commissioni consiliari. Inoltre, a tutti coloro i quali parteciperanno alle riunioni di persona saranno forniti i necessari dispositivi di protezione personale (mascherine, guanti e gel disinfettante).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Stiamo applicando le disposizioni previste dal decreto Cura Italia, che ha consentito alle pubbliche amministrazioni di utilizzare nuove tecnologie per proseguire le attività - spiega il presidente del Consiglio comunale Giorgio Gualzetti -, pertanto anche in questa fase abbiamo provveduto ad attivare tali modalità, con le quali peraltro in questa fase abbiamo già proguito i lavori in seno alla commissione Capigruppo. Anche i giornalisti potranno seguire le sedute, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza, dalla saletta consiglieri oppure da casa attraverso l'applicativo online».