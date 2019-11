Valmadrera: prima seduta della Consulta dello Sport, si analizza il "Mese dello Sport"

Si è tenuta martedì 19 novembre, nella saletta piccola del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, la prima riunione della Consulta dello Sport. Alla presenza del Sindaco e dell'Assessore, la seduta ha preso il via con la presentazione del nuovo presidente, Gianluigi Rusconi. All'ordine del giorno vi erano considerazioni sul "Mese dello Sport" da poco concluso (giudicato positivamente dai rappresentanti delle società) e quindi da riproporsi negli anni a venire.

Si è inoltre deciso di sostituire la gara intersociale di sci, che rimarrà come gara sociale organizzata dall'Osa di Valmadrera. Infine si è concordato di ricreare un video di presentazione di tutte le società sportive da proporre alle scuole e di sperimentare la creazione di un calendario, inizialmente mensile, per far conoscere meglio alla cittadinanza le attività delle varie società.