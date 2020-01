L'appello degli Alpini: un contributo a sostegno della Ferrata del Medale

Un contributo economico a sostegno della manutenzione della Via Ferrata. A chiederlo è il Gruppo Alpini del Monte Medale che si rivolge ai propri sostenitori e a tutti gli utenti delle salite alla Medale.

In seguito alla nuova normativa dell'Unione Europea e della Linea Guida del Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane, il Gruppo Alpini Monte Medale ha programmato la manutenzione straordinaria della via ferrata che sale dallo spigolo sud della Medale.

L'impegno delle Penne nere, che ha tracciato e mantenuto negli anni la ferrata con attenzione e continuità verificandone la sicurezza con le Guide alpine, è di adeguare la Ferrata alle normative vigenti al fine di poteria inserire nei catasto sentieri regionale e ottenere un'assicurazione RC alla salita.

La via ferrata, tracciata nel 1981 dagli Alpini, si estende su un dislivello di 400 metri fino alla quota di 1.022 metri della vetta. I lavori di manutenzione riguardano la sostituzione degli ancoraggi, la sostituzione del cavo in acciaio, il corretto posizionamento della catena di progressione e i dispositivi di sicurezza della caduta. Sarà necessario anche l'aggiornamento di tutta la segnaletica grafica per l'informazione e la sicurezza della salita. La manutenzione straordinaria ha un valore di 32mila euro.

Resta comunque garantito l'impegno delle Penne nere nel garantire la manutenzione ordinaria della via a opera compiuta. Il Gruppo Alpini del Monte Medale tiene e ringraziare chiunque sosterrà l'importante operazione di sostegno.

Come contribuire

Per contribuire è possibile effettuare un bonifico bancario intestato a: Gruppo Alpini Monte Medale, Via Paradiso 23900 Lecco, IBAN: IT76Z0310422903000000820347 Deutsche Bank sportello di Castello, 23900 Lecco. Indicare la causale: "Contributo per la manutenzione straordinaria della via ferrata del Monte Medale"