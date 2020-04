Coronavirus, il punto. «A Pasqua è fondamentale rimanere a casa»: nel Lecchese trenta nuovi casi

«Il trend è anche oggi in diminuzione, ma l'obiettivo è arrivare il prima possibile ad avere meno decessi, meno positivi e meno ricoveri». Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, durante la conferenza stampa trasmessa sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline per fare il punto sull'emergenza coronavirus. Per centrare il punto per Sala c'è solo «un'arma che è quella dell'isolamento sociale e del rispettare le regole. A Pasqua dobbiamo stare a casa, solo così i numeri potranno continuare a decrescere».

Il vicepresidente ha quindi voluto ringraziare ancora «i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che dal 20 febbraio lottano h24 contro un virus terribile». Il grazie va anche «ai nostri ricercatori - ha detto - e alla comunità scientifica lombarda che sta facendo di tutto per arrivare a un vaccino e per conoscere di più questo virus. La lotta - ha concluso Fabrizio Sala - non è tra di noi, ma di noi tutti insieme contro il virus. Stiamo combattendo un nemico invisibile e comune, evitiamo dunque le polemiche e cerchiamo di impegnarci tutti per sconfiggere questa pandemia».

I casi per provincia con l'aggiornamento rispetto agli ultimi giorni

Bergamo: 10.151 (+108)

ieri: 10.043 (+112)

l'altro ieri: 9.931 (+63)

e nei giorni precedenti: 9.868 (+53), 9.815 (+103), 9.712

(+124), 9.315 (+144), 9.171 (+132), 9.039 (+236), 8.803 (+139),

8.664 (+137), 8.527 (+178), 8.349 (+289), 8.060 (+602), 7.458

(+386), 7.072 (+344), 6.471, (+255), 6.216 (+347), 5.869 (+715),

5.154 (+509), 4.645(+340), 4.305, 3.993, 3.760, 3.416, 2.864,

2.368, 2.136, 1.815, 1.472, 1.245, 997, 761, 623, 537



Brescia: 10.369 (+247)

ieri: 10.122 (+213)

l'altro ieri: 9.909 (+315)

e nei giorni precedenti: 9.594 (+117), 9.477 (+137), 9.340

(+160), 9.180 (+166), 9.014 (+257), 8.757 (+159), 8.598 (+231),

8.367 (+154), 8.213 (+200), 8.013 (+335), 7.678 (+373), 7.305

(+374), 6.931 (+334), 6.597(+299), 5.905 (+588), 5.317 (+289),

5.028 (+380), 4.648(+401), 4.247 (+463), 3.784, 3.300, 2.918,

2.473, 2.122, 1.784, 1.598, 1.351, 790, 739, 501, 413,182, 155



Como: 1.686 (+81)

ieri: 1.605 (+63)

l'altro ieri: 1.542 (+17)

e nei giorni precedenti: 1.525 (+52), 1.384 (+65), 1.319 (+63),

1.256 (+51), 1.205 (+48), 1.157 (+56), 1.101 (+40), 1.061 (+47),

1.014 (+111), 903 (+87), 816 (+54), 762 (+56), 706 (+71), 581

(+69), 512 (+60), 452 (+72), 380(+42), 338(+52)286, 256, 220,

184, 154, 118, 98, 77, 46, 40, 27, 23, 11, 11



Cremona: 4.562 (+73)

ieri: 4.489 (+67)

l'altro ieri: 4.422 (+49)

e nei giorni precedenti: 4.323 (+63), 4.260 (+27), 4.233 (+79),

4.154 (+57), 4.097 (+123), 3.974 (+33), 3.941 (+72), 3.869

(+81), 3.788 (+26), 3.762 (+157), 3.605 (+109), 3.496, (+126),

3.370 (+214), 3.156 (+95), 2.925 (+30), 2.895 (+162), 2.733

(+341), 2.392 (+106), 2.286 (+119), 2.167, 2.073, 1.881, 1.792,

1.565, 1.344, 1.302, 1.061, 957, 916, 665, 562, 452, 406



Lecco: 1.838 (+33)

ieri: 1.805 (+50)

l'altro ieri: 1.755 (+24)

e nei giorni precedenti: 1.731 (+19), 1.712 (+34), 1.678 (+50),

1.628 (+34), 1.594 (+42), 1.552 (+36), 1.470 (+33), 1.437 (+56),

1.381 (+65), 1.316 (+106), 1.210 (+51), 1.159 (+83), 1.076

(+61), 934 (+62), 872 (+54), 818 (+142), 676 (+146),530(+64),

466, 440,386, 344, 287, 237, 199, 113, 89, 66, 53, 35, 11, 8



Lodi: 2.419 (+43)

ieri: 2.376 (29)

l'altro ieri: 2.347 (+26)

e nei giorni precedenti: 2.321 (+43), 2.278 (+23), 2.255 (+17),

2.238 (+24), 2.214 (+25), 2.189 (+32), 2.157 (+41), 2.116 (+29),

2.087 (+30), 2.057 (+28), 2.029 (+23),2.006 (+38), 1.968 (+84),

1.884 (+24), 1.817 (+45), 1.772 (+79), 1.693 (+96), 1.597 (+69),

1.528(+83), 1.445, 1.418, 1.362, 1320, 1.276, 1.133, 1.123,

1.035, 963, 928, 853, 811, 739, 658



Monza e Brianza: 3.424 (+69)

ieri: 3.355 (+91)

l'altro ieri: 3.264 (+58)

e nei giorni precedenti: 3.206 (+49), 3.157 (+111), 3.046

(+111), 2.935 (+161), 2774 (+141), 2.633 (+90), 2.543 (+81),

2.462 (+100), 2.362 (+97), 2.265 (+179), 2.086 (+138), 1.948

(198), 1.750 (+163), 1.587 (+133), 1.130 (+22), 1.108 (+24),

1.084 (+268), 816(+321), 495 (+94), 401, 376, 346, 339, 224,

143, 130, 85, 65, 64, 59, 61, 20, 19



Milano: 12.748 (+269) di cui 5.106 a Milano citta' (+127)

ieri: 12.479 (+440) di cui 4.979 a Milano citta' (+155)

l'altro ieri: 12.039 (+252) di cui 4.824 a Milano citta' (+80)

e nei giorni precedenti:

11.787 (+249) di cui 4.744 a Milano citta' (+99),

11.538 (+308) di cui 4.645 a Milano citta' (+112),

11.230 (+411) di cui 4.533 a Milano citta' (+171),

10.819 (+428) di cui 4.362 a Milano citta' (+178),

10.391 (+387) di cui 4.184 a Milano citta' (+166),

10.004 (+482) di cui 4.018 a Milano citta' (+203),

9522 (+611) di cui 3815 a Milano citta' (+159),

8.911 (+235) di cui 3.656 a Milano citta' (+96),

8.676 (+347) di cui 3.560 a Milano citta' (+154),

8.329 (+546) di cui 3.406 a Milano citta' (+247),

7.783 (+314) di cui 3.159 a Milano citta' (+150),

7.496 (+547) di cui 3.009 a Milano citta' (+261),

6.922 (+848) di cui 2.748 a Milano citta' (+310),

6.074 (+373) di cui 2.438 a Milano citta' (+141),

5.326 (+230) di cui 2.176 a Milano citta' (+137),

5.096 (+424) di cui 2.039 a Milano citta' (+210),

4.672 (+868) di cui 1.829 a Milano citta' (+279),

3.804 (+526) di cui 1.550 a Milano citta' (+172),

3.278 (+634) di cui 1378 a Milano citta' (+287),

2.644, 2.326, 1.983, 1.750, 1.551, 1.307, 1.146, 925, 592, 506,

406, 361



Mantova: 2.355 (+78)

ieri: 2.277 (61)

l'alto ieri: 2.216 (+74)

e nei giorni precedenti: 2.142 (+58), 2.084 (+40) 2.044 (+63),

1.981 (+97), 1.884 (+102), 1.782 (+46), 1.736 (+48), 1.688

(+71), 1.617 (+67), 1.550 (+66), 1.484 (+86), 1.398 (+148),

1.250 (+74), 1.176 (83), 985 (+80), 905 (+63), 842 (+119), 723

(+87), 636 (+122), 514,465, 382, 327, 261, 187, 169, 137, 119,

102, 56, 46, 32, 26



Pavia: 2.963 (+74)

ieri: 2.889 (+66)

l'altro ieri: 2.823 (+88)

e nei giorni precedenti: 2.735 (+35), 2.619 (+120), 2.700 (+81),

2.499 (+168), 2.331 (+46), 2.285 (+105), 2.180 (+47), 2.133

(+97), 2.036 (+62), 1.974 (+97), 1.877 (+165), 1.712 (+27),

1.685 (+107), 1.578 (+134), 1.444 (+138), 1.306, (+112), 1.194

(+89), 1.105(+94), 1.011(+33), 978, 884, 801, 722, 622, 482,

468, 403, 324, 296,243, 221, 180, 151



Sondrio: 661 (+7)

ieri: 654 (+18)

l'altro ieri: 636 (+16)

e nei giorni precedenti: 620 (+6), 614 (+23), 591 (+28), 563

(+26), 537 (+20), 517 (+33), 484 (+14), 470 (+24), 446 (+24),

422 (+34), 388 (+26), 362 (+37), 325 (+41), 284 (+31), 208 (+3),

205 (+26), 179 (+16), 163 (+8), 155 (+80), 75, 74, 46, 45, 45,

23, 23, 13, 7, 7, 6, 6, 4



Varese: 1.589 (+98)

ieri: 1.491 (+143)

l'altro ieri: 1.348 (+22)

e nei giorni precedenti: 1.326 (+33), 1.293 (+102), 1.191 (43),

1.148 (+63), 1.085 (+83), 1.002 (+65), 937 (+44), 893 (27), 866

(+54), 812 (+44), 768 (+57), 711 (+209), 502 (+34), 468 (+18),

421 (+35), 386 (+27), 359 (+21), 338(+28), 310, +45), 265, 232,

202, 184, 158, 125, 98, 75, 50, 44, 32, 27,23, 17



e 1.283 in corso di verifica.

I dati dei contagi odierni in Lombardia e quelli dei giorni precedenti

- i casi positivi sono: 56.048 (+1.246)

ieri: 54.802 (+1.388)

l'altro ieri: 53.414 (+1089)

e nei giorni precedenti: 52.325 (+791), 51.534 (+1.079), 50.455

(+1.337), 49.118 (+1.598), 47.520 (+1.455), 46.065 (+1.292),

44.773, 43.202 (+1.047), 42.161 (+1.154), 41.007 (+1592), 39.415

(+2.117), 37.298 (+2.409), 34.889 (+2.543), 32.346 (+1.643),

28.761 (+1.555), 27.206 (+1.691), 25.515 (+3.251),

22.264(+2.380), 19.884, 17.713, 16.220, 14.649, 13.2729,

11.685, 9.820, 8.725, 7.280, 5.791, 5.469, 4.189, 3.420, 2.612



- i decessi: 10.238 (+216)

ieri: 10.022 (+300)

l'altro ieri: 9.722 (+238)

e nei giorni precedenti: 9.484 (+282), 9.202 (+297), 8.905

(+249), 8.656 (+345), 8.311 (+351), 7.960 (+367), 7.593, 7.199

(+381), 6.818 (+458), 6.360 (+416), 5.944 (+542), 5.402 (+541),

4.861 (+387), 4.474 (+296), 3.776 (+320), 3.456 (+361), 3.095

(+546), 2.549 (+381), 2.168, 1.959, 1.640, 1.420, 1.218, 966,

890, 744, 617, 468, 333,267, 154



- in terapia intensiva: 1.202 (-34)

ieri: 1.236 (-21)

l'altro ieri: 1.257 (-48)

e nei giorni precedenti: 1.305 (-38), 1.343 (+26), 1.317 (-9),

1.326 (-55), 1.381 (+30), 1.351 (+9), 1342 (+18), 1.324 (-6),

1.330 (+2),1.328 (+9), 1.319 (+27), 1.292 (+29), 1.263 (+27),

1.236 (+42), 1.183 (+41), 1.142 (+49), 1.093 (+43), 1.050(+44),

1.006, 924,879, 823, 767, 732, 650, 605, 560, 466, 440, 399, 359



- i ricoverati non in terapia intensiva: 11.877 (+81)

ieri: 11.796 (+77)

l'altro ieri: 11.719 (-114)

e nei giorni precedenti: 11.833 (-81), 11.914 (-95), 12.009

(+7), 12.002 (+200), 11.802 (+40), 11.762 (-165), 11.927 (+44),

11.883 (+68), 11.815 (+202), 11.613 (+461), 11.152 (+15), 11.137

(+456), 10.681 (+655), 10.026 (+315), 9.266 (-173), 9.439,

(+1.181), 8.258 (+523), 7.735(+348), 7.387, 7.285, 6.953, 6.171,

5.550, 4.898, 4.435, 4.247, 3.852, 3319, 2.802, 2.217, 1.661



- i tamponi effettuati: 186.325 (+9.372)

ieri: 176.953 (+9.396)

l'altro ieri: 167.557

e nei giorni precedenti: 159.331 (+4.342), 154.989 (+5.005),

149.984 (+8.107), 141.877 (+6.826), 135.051 (+6.765), 128.286,

121.449, 114.640, 111.057, 107.398, 102.503, 95.860, 87.713,

81.666, 73.242, 70.598, 66.730, 57.174, 52.244, 48.983, 46.449,

43.565, 40.369, 37.138, 32.700, 29.534, 25.629, 21.479, 20.135,

18.534, 15.778

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.